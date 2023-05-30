Более двухсот духовиков приедут на юг России: в «Артеке» и «Смене» стартуют фестивали детских духовых оркестров

С 29 мая одновременно в двух главных детских центрах страны стартуют творческие смены Всероссийских фестивалей-конкурсов детских духовых оркестров – «Серебряные трубы Черноморья» в Международном детском центре «Артек» и «Звучит духовая смена!», впервые во Всероссийском детском центре «Смена». Для участия в фестивале на юг России приедут коллективы детских духовых оркестров из Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка, Белгородской, Рязанской, Калужской и Московской областей, Краснодарского края. Все коллективы приняли участие в конкурсном отборе и стали победителями, набрав наибольшее количество баллов. В этом году заявки на участие в творческих сменах подали свыше 50 детских духовых и ударных коллективов со всей России.

Наставниками фестивалей ежегодно становятся ведущие педагоги и музыканты страны. Президент Российского духового общества Михаил Брызгалов, композитор Александр Гилёв, руководитель главного танцующего оркестра страны «Уралбэнд» Александр Павлов, главный дирижер Симферопольского профессионально-художественного эстрадно-духового оркестра, педагоги-лауреаты Всероссийского конкурса «Виват, музыкант!» проведут творческие встречи, лекции и репетиции с оркестрами-участниками в этом году. Оркестры пройдут ёмкий и содержательный курс по духовых дисциплинам, подготовке плац-концерта и дефиле духовых оркестров, ознакомятся с различными техниками исполнения по группам инструментов. Жанр оркестрового дефиле набирает всё большую популярность в нашей стране. На площадках фестивалей оркестры проходят обучение по постановке единственного в России «Детского духового шоу».

«На протяжении смены ребята находятся в творческой среде. Погружение в такую атмосферу заряжает азартом, влюбляет ребят в их ремесло, общение с педагогами укореняет желание заниматься музыкой и развиваться в профессии музыканта», – рассказал президент Российского духового общества Михаил Брызгалов.

В течение творческой смены оркестры принимают активное участие в событиях детских центров, подготавливают музыкальные номера, в дни государственных праздников выступают на городских набережных и площадях. Главным экзаменом для оркестрантов становятся выступления на гала-концерте, который по традиции завершает творческую смену. Оркестры выступают на одной сцене с наставниками фестиваля.

Инициатором проведения фестивалей детских духовых оркестров является Российское духовое общество. Фестивали проводятся ежегодно, начиная с 2017 года. Сегодня Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» продолжает выступать организатором фестивалей и расширяет географию их проведения. Фестивали проводятся в рамках Национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации. За годы работы фестивалей в качестве приглашенных экспертов в них приняли участие – российский саксофонист Игорь Бутман; музыкальный руководитель Фестиваля «Спасская башня – детям», заслуженный артист России Евгений Никитин; участники духового квинтета Государственного академического Большого театра России: Сергей Петров, заслуженный артист России Сергей Лысенко, Андрей Рудометкин, Алексей Раев, Николай Попов и многие другие.

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