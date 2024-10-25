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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Более шести миллионов человек посетили павильон Республики Беларусь на ВДНХ за девять лет работы

editor
By editor
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республика беларусь

27 октября 2015 года на ВДНХ после завершения реставрации в павильоне № 18 открылся Выставочно-торговый центр Республики Беларусь. За девять лет его гостями стали более шести миллионов посетителей. Сейчас павильон продолжает быть в центре внимания, объединяя традиции и новейшие технологии.

История павильона: от «Родины» до электроники

Павильон № 18 — исторический памятник и один из самых узнаваемых объектов ВДНХ. Проведенные реставрационные работы позволили не только вернуть зданию первоначальный облик, но и расширить функциональные возможности для проведения выставок и мероприятий.

Павильон спроектирован в 1954 году выдающимися архитекторами Г.А. Захаровым и З.С. Чернышевым и олицетворяет достижения Белорусской ССР. Центральной архитектурной деталью является башня с монументальной скульптурой «Родина», созданной белорусским скульптором Андреем Бембелем. Композиция изображает женщину с венком, символизирующую благодарность всему советскому народу за победу в Великой Отечественной войне.

В 1964 году павильон сменил тематику и был переименован в «Электротехнику». В экспозиции демонстрировались достижения советской электротехнической промышленности: от плана ГОЭЛРО до новейших разработок. Национальные элементы убранства были утрачены, а внутреннее оформление упростилось.

Реставрация и возрождение

К 2015 году павильон полностью отреставрировали и частично восстановили исторический облик. Особое внимание уделили деталям: отделке колонн второго ряда с красочными гирляндами плодов и цветов, возвращению архитектурных элементов и восстановлению интерьеров.

В 2022 году Выставочно-торговый центр Республики Беларусь прошел еще одну трансформацию, на этот раз в духе современных технологий. Внутренние пространства были обновлены и стали выглядеть как современный шоурум, оснащенный большими цифровыми экранами. Это позволяет проводить презентации и выставки в цифровом формате. Благодаря модернизации павильон расширил возможности выставочной и торговой площадки для белорусских товаров, укрепив связи между Беларусью и Россией.

На торжественном открытии обновленного павильона присутствовали высокопоставленные лица: Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, Первый заместитель Премьер-министра Беларуси Николай Снопков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой и другие.

Презентации, ярмарки и знаменитый БелАЗ

Сегодня павильон активно используется для ярмарок народных товаров, демонстраций туристического потенциала и промышленных достижений Беларуси. Здесь регулярно проходят выставки, мероприятия и праздники, посвященные значимым датам. Одной из главных достопримечательностей стал карьерный самосвал БелАЗ-7558, установленный в 2022 году. Легендарный автомобиль высотой 5,5 метра способен перевозить до 90 тонн груза и привлекает внимание посетителей.

Мерч и гастрономические изыски

В павильоне также представлен уникальный магазин «Мерч Первого», где можно приобрести продукцию с цитатами П резидента Беларуси Александра Лукашенко. Помимо этого, посетители могут насладиться блюдами национальной белорусской кухни в уютном кафе «Бульбяная», где подаются традиционные белорусские блюда, включая знаменитые драники.

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