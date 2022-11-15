Более тридцати проектов и номинантов из Москвы претендуют на просветительскую Премию «Знание» — 2022

Стартовало народное онлайн-голосование в рамках просветительской Премии Российского общества «Знание». До 5 декабря каждый может проголосовать за понравившегося просветителя или проект в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей».

9 ноября в Москве состоялось очное заседание Почетного жюри просветительской Премии «Знание» — 2022, на котором государственные деятели, лидеры бизнеса и общественных организаций, а также выдающиеся деятели науки, культуры и искусства определили лучших просветителей и просветительские проекты в 12 номинациях. Далее жители России также могут выбрать лауреатов в 13-й номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей». Народное онлайн-голосование проходит в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте с 10 ноября по 5 декабря — отдать свой голос за понравившегося номинанта пользователи могут в специальном мини-приложении «Просветительская Премия «Знание»». Проголосовать в приложении зарегистрированные пользователи смогут также при переходе с сайта Премии. В каждой номинации можно поддержать одного кандидата, всего — до 11 претендентов. Имена 22 лауреатов Премии станут известны 13 декабря на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском Дворце.

Предприниматель, президент клуба «Росмолодежь.Бизнес» Дмитрий Захаров — один из претендентов на Премию в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и Бизнес»», но он также может быть признан лучшим в рамках «народной» номинации. Дмитрий — спикер и тренер федеральных образовательных программ, финалист конкурса «Молодой предприниматель России» в направлении «Соцпредпринимательство». Аудитория его тренингов, лекций, мастер-классовых и иных обучающих программ — более 12 тысяч участников. «Раньше люди считали причиной непросвещенности отсутствие информации. Интернет показал, как же мы ошибались. Информации море, а качество жизни многих людей не меняется. Это доказывает, что на первый план выходит человек харизматичный, глубокий, умный, которого хотят слушать и учиться вместе в ним. Эта Премия помогает поддержать таких спикеров. Рад быть причастным к ней! Всем, кто был со мной эти годы и учился, если вам было это полезно, прошу поддержать меня», — говорит Дмитрий Захаров.

В той же номинации на звание лучшего претендует проект «Волонтёры финансового просвещения» Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Волонтёры финансового просвещения безвозмездно помогают другим овладеть базовым набором знаний и навыков в сфере финансовой грамотности. За 2021 год благодаря им было организовано и проведено 114 мероприятий и проектов. Охват составил более 5,8 млн человек. «Скажу честно, я был организатором, руководителем, членом жюри сотен мероприятий. Но в числе участников, не считая спортивных соревнований, не был ни разу. Впечатления — самые замечательные. Прекрасная программа. Тренеры, персонал, участники — с большим внутренним содержанием. Считаю, что мы уже победили, потому что о Волонтёрах финпросвещения узнают миллионы. Но каждый голос нам очень важен. Волонтёрам нужна такая поддержка. Она придает силы для новых достижений», — рассказал генеральный директор АРФГ Вениамин Шаевич Каганов, представлявший проект Почетному жюри Премии «Знание».

В номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство»» соревнуется Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters — масштабный проект в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, направленный на поиск, поддержку и продвижение специалистов backstage и цифрового искусства. «Участие в Премии «Знание» — это значимый шаг в развитии чемпионата ArtMasters. Мы всегда подчёркивали не только культурную, но и образовательную составляющую ArtMasters. Участники чемпионата могут прокачать свои навыки и получить новые знания у самых лучших экспертов креативных индустрий, которых мы отобрали за три года. Победа в Премии покажет, что мы успешно следуем выбранному курсу. Уверены, что Премия «Знание» откроет немало новых имён, которые внесут свой вклад в развитие культуры и искусства в России», — отметила Анастасия Семёнова, заместитель директора по коммуникациям ArtMasters.

В номинации «За лучшую просветительскую книгу» представлена книга «Обязательный комплекс. Нейропсихологические сказки и задания. Отважный Дракоша» Софьи Арзуманян и Тамары Арзуманян. Это уникальный развивающий комплекс для детей, основанный на принципе пластичности мозга, который показал результаты в работе с «особенными» детьми в благотворительном детском центре Фонда поддержки образования «Ноосфера». «Благотворительному Фонду «Ноосфера» исполняется 20 лет. Не каждый фонд может похвастаться такой красивой цифрой. Поэтому мне кажется, что получить столь престижную Премию в свой юбилей было бы справедливо. Эта Премия может дать импульс к масштабированию наших просветительских проектов, которые принесут пользу детям в самых отдаленных уголках нашей Родины», — подчеркнула соавтор книги, директор Фонда «Ноосфера» Софья Владимировна Арзуманян.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.