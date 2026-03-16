Болливуд на подиуме: костюмы из фильма «Королёк моей любви» представили на Московской неделе моды

На Московской неделе моды телеканал ТНТ представил костюмы из музыкальной комедии «Королёк моей любви» — одного из самых ярких и необычных кинопроектов года. На стенде телеканала гости смогут увидеть наряды главных персонажей фильма, созданные специально для съёмок индийским дизайнером Нитином Картикеей (Nitin Kartikeya).

В экспозиции представлены четыре ключевых костюма из картины: костюм Джиты — героини Альбины Кабалиной; два костюма Шальти — героини Адилы Рагимовой, включая её свадебный образ; а также костюм Сандурлая — влиятельного антагониста фильма, которого играет Артур Ваха.

Костюмы были разработаны индийским дизайнером Нитином Картикеей — основателем бренда Kartikeya из Нью-Дели, чьи коллекции ранее представлялись на крупнейших модных площадках Индии, включая Lakme Fashion Week. При создании костюмов команда вдохновлялась эстетикой болливудского кино, традиционными индийскими свадебными образами и богатой визуальной культурой Индии. Костюмы отличаются сложной вышивкой, многослойными тканями и большим количеством декоративных элементов — именно такие детали формируют узнаваемую атмосферу болливудских музыкальных фильмов.

«Мы хотели сделать необычные костюмы. Было бы странно, если бы мы поехали в Индию и пригласили только российского художника по костюмам, хотя российские специалисты тоже работали над проектом. Когда создавалось это кино, нам хотелось, чтобы потом были вечеринки в стиле “Королька” и Хурмады, и чтобы там были наряды, которые все девушки захотят повторить и нарядить в них своих любимых мужчин. Спасибо Нитину за то, что он с удовольствием согласился сделать такие костюмы, присутствовал на съёмках и сам занимался пошивом. Для него это тоже была большая история», — говорит продюсер фильма Лика Бланк.

«Все наши костюмы вдохновлены Индией — её яркими красками, богатством тканей и природных оттенков. Эту атмосферу мы хотели перенести в фильм, поэтому нам было важно создать часть костюмов именно в Индии. Когда мы увидели наряды для нашего фильма, созданные Нитином, мы были абсолютно покорены. У него потрясающий вкус и мастерство — большая удача, что нам удалось с ним сотрудничать. Нитин приглашал нас на своё производство: мы видели мастеров, которые вручную вышивают все эти шедевры. Конечно, это очень отличается от того, как устроена работа у нас», — рассказывает художник по костюм Ольга Королёва.

Московская неделя моды проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» с 14 по 19 марта. Представители индустрии демонстрируют свои коллекции и проводят деловые переговоры с потенциальными партнерами. Вместе с профессионалами в показах примут участие студенты профильных учебных заведений, в том числе Московского художественно-промышленного института, Института искусств Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Школы дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Национального института дизайна.