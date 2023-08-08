Больше, чем выставка

Государственный музей Л.Н.Толстого представляет выставку под открытым небом! Выставка «Очень милое, честное все семейство» пройдет в усадьбе Никольское-Обольяниново Дмитровского городского круга Подмосковья и будет приурочена к 190-летию хозяина усадьбы Адама Васильевича Олсуфьева и 195-летию Льва Николаевича Толстого, дружного с семейством Олсуфьевых.

Адам Васильевич был военным высокого ранга, а после выхода в отставку большую часть времени проводил в своем имении. Здесь он создал метеостанцию, много лет увлеченно занимался климатологией и стал действительным корреспондентом Главной физической обсерватории в Санкт-Петербурге. На основании многолетних наблюдений Адам Олсуфьев написал несколько книг, посвященных метеорологии. Его метеорологические дневники хранятся в музее-заповеднике «Дмитровский Кремль».

Об усадьбе семейства Олсуфьевых как культурном памятнике и об особенностях организации выставки open air рассказала куратор выставки, заведующая отделом научно-экспозиционной работы Государственного музея Л.Н. Толстого Галина Лысякова.

– «“Очень милое, честное все семейство”. К 190-летию А.В. Олсуфьева» - не первая выставка Государственного музея Л.Н. Толстого в усадьбе Никольское-Обольяниново. Как и когда зародилось это сотрудничество?

– Сотрудничество зародилось еще в 2019 году: для своей магистерской диссертации в РГГУ на факультете музеологии я решила провести выставку в заброшенной усадьбе, связанной с именем Льва Толстого. К сожалению, в нашей стране много красивых заброшенных усадеб, историю которых не знают даже местные жители. От многих из этих поместий не остается ничего, кроме руин и заросших парков. А ведь усадьбы не зря называют «колыбелью русской культуры»! Если подробно изучать историю дома, его владельцев, событий, происходивших там, то становится ясно, что усадьба - это важный исторический и культурный феномен. Усадьба Никольское-Обольяниново – уникальный случай! Когда я задумала свой проект, то связалась с волонтерами, которые ухаживают за усадьбой, знают ее историю и постоянно привлекают внимание общественности к ее плачевному состоянию. Они начали свою деятельность в 2017 году и с тех пор ведут непрерывную работу по облагораживанию территории, ремонту крыши и организации субботников. Руководитель волонтерской группы Николай Серкутан с энтузиазмом воспринял идею рассказать посетителям о пребывании Толстого в усадьбе Никольское-Обольяниново с помощью выставки.

– Какую роль в новом музейном проекте играют волонтеры?

– Волонтеры играют очень важную роль. Участие в проекте музея Льва Толстого дает волонтерскому движению мощный импульс. Выставки, проводимые на территории усадьбы, привлекают не только туристов и местных жителей, но культурное сообщество. Помогают не забывать историю места, ценить и беречь культурное наследие нашей страны. Конечно, мы задумали нечто большее, чем просто регулярное проведение выставок на территории усадьбы. Наша основная цель - ее восстановление и создание на базе усадьбы социокультурного центра и филиала музея Толстого.

– Место проведения выставки, действительно, необычное и интересное! Кроме того, выставка пройдет под открытым небом... В чем заключаются основные сложности проведения этой выставки?



– Сложностей проведения выставки на территории полуразрушенной усадьбы много, но они все нивелируются энтузиазмом местных жителей. Достаточно тяжело проводить монтаж выставки, поскольку надо предварительно подготовить территорию: выкосить траву, убрать поросль, подготовить площадку для гостей и выступающих на открытии артистов. Когда мы проводили нашу первую выставку на территории усадьбы, местные жители очень помогли с организацией церемонии открытия. Принесли лавки для гостей, напекли блинов и сами организовали посадку клумбы: одна из жительниц, заметив клумбу на исторической фотографии, решила ее восстановить! Успех церемонии открытия зависит и от погодных условий. Возникают сложности и с доставкой гостей: хоть усадьба и находится в 43 км от Москвы, но удобнее всего добираться туда на личном транспорте.

– Какие уникальные экспонаты можно будет увидеть на выставке?

– Музей Льва Толстого тесно сотрудничает с коллегами из Дмитровского Кремля. В основной экспозиции музея представлены метеоприборы Адама Васильевича, его портрет и большая часть библиотеки Никольского-Обольянинова. Именно в этой библиотеке так любил работать Лев Толстой во время своих многочисленных визитов в Никольское! Кроме того, мы планируем показать фотографии из фондов музея, рукописи произведений, над которыми Лев Толстой работал в Никольском и первыми слушателями которых нередко были Олсуфьевы и местная интеллигенция. Надо отметить, что семья Олсуфьевых своим меценатством, заботой о простых людях (на территории усадьбы были построены школа и больница для крестьян) была близка Льву Николаевичу, и именно по этой причине ему было комфортно гостить и работать в Никольском!

Выставка «Очень милое, честное все семейство» откроется 26 августа 2023 года и продлится до 26 августа 2024 года. Место проведения: Московская область, Дмитровский городской округ, село Подъячево, усадьба Никольское-Обольяниново.

Материал предоставлен Государственным музеем Л.Н.Толстого

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