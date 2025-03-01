РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиБольше не тусклая: группа «Крёстные» выпустила песню для борьбы с рутиной

Больше не тусклая: группа «Крёстные» выпустила песню для борьбы с рутиной

editor
By editor
53
группа крестные
Фото © пресс-служба «Кушнир Продакшн»

Группа «Крёстные» представила новую песню «Тусклая» – панк-галоп, бунтующий против рутины, внутренней пустоты, «взрослых» дел и правил. Сингл настраивает на озорство, веселье и практику здорового пофигизма.

«Много дел и ненужных движений. Мы забываем себя и забываемся через единение с другими людьми. Наша песня сбегает от этой тусклой жизни, обращаясь к внутренним ощущениям. Иногда действительно важно остановиться, чтобы послушать свои мысли и чувства. Может, в них звучит причина побега?» – делится солистка группы «Крёстные» Ксеня Андреева.

В новом релизе музыканты сохранили своё фирменное звучание – искренняя, «ручная» подача, в которой звучат отголоски британской альтернативы (Cranberries, PJ Harvey, Placebo). Однако группа добавила новых экспериментальных решений: жужжащие гитарные рифы, речитатив в куплетах и хор.

Сингл «Тусклая» – третий из будущего альбома-дневника «Жить», который увидит свет в апреле 2025 года. До выпуска альбома планируется выход ещё одного трека в марте – «Хорошо», а открыл серию октябрьский релиз – «Большой ребёнок».

Предыдущая статья
В Центре художественной экспертизы имени И.Е. Репина прошел День открытых дверей
Следующая статья
Всероссийская выставка «Наш дом – Россия» открылась в Усадьбе на Перекопской

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru