Больше не тусклая: группа «Крёстные» выпустила песню для борьбы с рутиной

Группа «Крёстные» представила новую песню «Тусклая» – панк-галоп, бунтующий против рутины, внутренней пустоты, «взрослых» дел и правил. Сингл настраивает на озорство, веселье и практику здорового пофигизма.

«Много дел и ненужных движений. Мы забываем себя и забываемся через единение с другими людьми. Наша песня сбегает от этой тусклой жизни, обращаясь к внутренним ощущениям. Иногда действительно важно остановиться, чтобы послушать свои мысли и чувства. Может, в них звучит причина побега?» – делится солистка группы «Крёстные» Ксеня Андреева.

В новом релизе музыканты сохранили своё фирменное звучание – искренняя, «ручная» подача, в которой звучат отголоски британской альтернативы (Cranberries, PJ Harvey, Placebo). Однако группа добавила новых экспериментальных решений: жужжащие гитарные рифы, речитатив в куплетах и хор.

Сингл «Тусклая» – третий из будущего альбома-дневника «Жить», который увидит свет в апреле 2025 года. До выпуска альбома планируется выход ещё одного трека в марте – «Хорошо», а открыл серию октябрьский релиз – «Большой ребёнок».