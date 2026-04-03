«Большой балет Юрия Григоровича»: БТМ продолжает выставочную деятельность в Казахстане

В Русском Доме в Астане Бахрушинский театральный музей представит выставку «Большой балет Юрия Григоровича». Проект, посвященный легендарному хореографу, реализован в рамках соглашения Бахрушинского музея с Россотрудничеством.

«Бахрушинский музей продолжает свою культурную миссию в Казахстане. В прошлом году наша выставка “Театр на фронте: берег надежды”, рассказывающая о вкладе театральных деятелей в Великую Победу, собрала свыше восьми тысяч зрителей. Сегодня мы рады представить новый проект, посвящённый памяти выдающегося хореографа Юрия Григоровича — мастера исключительного масштаба, чьё имя связано с историей казахстанской театральной сцены и чьё творческое наследие хорошо знакомо местной публике», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Экспозиция «Большой балет Юрия Григоровича» раскроет масштаб наследия хореографа, три десятилетия возглавлявшего Большой театр и вошедшего в историю как реформатор, чьи постановки стали вершинами классического и современного балетного искусства.

В основе выставки — более 70 фотографий из собрания Бахрушинского музея, в том числе работы известного фотохудожника Большого театра Михаила Логвинова. Зрители увидят программные произведения Юрия Григоровича, ставшие символами эпохи, — «Щелкунчик», «Легенда о любви», «Каменный цветок», «Иван Грозный», — а также редакции шедевров классического наследия: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда» и «Баядерка».

Фотографии запечатлели не только сцены из спектаклей, но и моменты репетиций, где Григорович работает с выдающимися артистами — Владимиром Васильевым, Михаилом Лавровским, Борисом Акимовым, Николаем Цискаридзе, Светланой Захаровой. Отдельный раздел экспозиции расскажет о многолетнем творческом союзе балетмейстера с художником Симоном Вирсаладзе, вместе с которым Григорович создавал визуальный облик своих знаменитых балетов.

Важной частью экспозиции станет история творческого и семейного союза Юрия Григоровича с его супругой — легендарной балериной, народной артисткой СССР Наталией Бессмертновой. Также для посетителей представят театральные афиши к спектаклям «Спартак» и «Золотой век», отражающие не только эстетику своего времени, но и художественный метод Григоровича, не оставлявший без внимания ни одной детали хореографии.

Проект «Большой балет Юрия Григоровича» продолжает плодотворное сотрудничество Бахрушинского музея с Россотрудничеством, открывая жителям и гостям Астаны доступ к собранию крупнейшего театрального музея мира.



Фотографии предоставлены пресс-службой Бахрушинского театрального музея