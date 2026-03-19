«Большой человек»: хорошего человека должно быть много

Премьера комедийного сериала «Большой человек» — романтическая история об айтишнике Матвее, который решает похудеть ради любви, а в итоге начинает по-взрослому разбираться с собой и своей жизнью. В главных ролях — Роман Попов, Настасья Самбурская, Алина Ланина, Елена Валюшкина и Алексей Золотовицкий, автор идеи — Евгений Соболев («Универ»), режиссёр — Феликс Герчиков («Третье сентября», «Анна-детективЪ»). Производство проекта — компания Norm Production.

Матвей (Роман Попов) — обаятельный, но закомплексованный парень с лишним весом. Он живёт с мамой (Елена Валюшкина), которая привыкла заботиться о нём как о маленьком, и работает в большой IT-компании вместе с двумя такими же «тихими гениями». Матвей давно влюблён в Свету (Алина Ланина) — яркую красавицу из его офиса, которая воспринимает его как хорошего друга. Одна неловкая попытка сделать шаг вперёд заканчивается отказом, и Матвей решает, что пора меняться.

В спортзале он знакомится с Юлей (Настасья Самбурская) — жёстким, прямолинейным тренером, которая привыкла добиваться результата и не терпит самообмана. Но Матвею сложно держать себя в руках, а у Юли в жизни начинается полоса проблем. В какой-то момент они заключают сделку: Юля становится личным тренером и диетологом Матвея и переезжает к нему — но, разумеется, маму такая «реформа» совсем не радует.

«Большой человек» — светлая комедия про маленькие победы, которые случаются, когда рядом появляется человек, способный сказать правду и по-настоящему поддержать. Это история о том, как стремление понравиться кому-то запускает цепочку перемен, и постепенно превращается в желание жить с уважением к себе, с ответственностью за решения и с тем ощущением, что становиться лучше может быть не пыткой, а удовольствием.

Евгений Соболев, автор идеи и креативный продюсер: «Это добрый, милый, по-настоящему смешной сериал. «Большой человек»- это не про лишний вес, а про «Большое» сердце…»

Настасья Самбурская, исполнительница главной роли: «Наш сериал поднимает важную тему: это не только про похудение, но и про взросление -когда тебе за тридцать, про умение брать ответственность за свою жизнь. Думаю, эта история сможет вдохновить многих на маленькие ежедневные шаги к тому, чтобы стать лучшей версией себя».

Алина Ланина, исполнительница главной роли: «Мне нравится эта история тем, что, казалось бы, это типичная комедия для нашего любимого канала ТНТ, но в ней достаточно трогательности, нежности и заложена глубокая мысль о принятии и поиске себя. В последнее время многие задаются этими вопросами — где моё место, какой я человек, и аудитория ТНТ в том числе. Это многогранная история. А ещё я призываю зрителей досмотреть до того самого волшебного свидания наших героев, о котором мы говорим весь сериал — там будут прекрасные, красивейшие кадры!».