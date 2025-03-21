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«Большой хит»: ТНТ и ВайТ Медиа запускают новое музыкальное шоу

editor
By editor
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Андрей-Аверин,-Дмитрий-Сорокин,-Зураб-Матуа
Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа. Фото © пресс-служба ТНТ

Недавно прошла пилотная съёмка шоу. В ней приняли участие яркие представители шоу-бизнеса: телеведущая и комик Марина Кравец, певицы Ева Власова, Зара и Асия, блогер и спортсмен Саша Стоун, поп-исполнитель Акмаль, рэпер Артём Качер и блогер Роман Каграманов. Участники угадывали множество хитов, а кто-то и вовсе поражал своими знаниями в области определенных жанров. К финалу съёмок звёзды так вошли в азарт, что в пылу соревнования даже ломали кнопки для ответов!

Восемь звёздных участников разделятся на команды и сразятся в квизе по угадыванию российских и зарубежных хитов всех времён. Ведущими проекта станут харизматичный Тимур Родригез и блистательная Регина Тодоренко. Они будут следить за ходом викторины, помогать участникам и подпевать хитам вместе со звёздами.

Юлия Сумачёва, генеральный продюсер «ВайТ Медиа»: «Человеку всегда хочется петь, всегда хочется веселиться. У нас вообще в стране караоке – самое посещаемое место. Хотелось сделать проект, в котором будет много шуток, много веселья и много музыки. Это не просто игра, а большое развлекательное шоу. Это каждый раз невероятные сюрпризы!»

Тимур Родригез, ведущий: «Такого еще не было! В данной ситуации это не фраза для того, чтобы привлечь зрителя, как говорят любые продюсеры и ведущие различных шоу. Это действительно будет невероятное веселье. Два часа отборных зарубежных и российских хитов. Это будет заразительно, в лучшем смысле этого слова. Это шоу пронизано азартом. Выигрывает человек, который разбирается в больших хитах. Но даже если человек не выиграет, он всё равно уйдет в хорошем настроении. Мы верим, что у этого шоу будет большое количество сезонов!».

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