Борис Дворкин: «Если знаешь режиссёра, то всегда можно узнать его фильмы, ведь что бы ни происходило − это язык человека, его собственный подчерк»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр и выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Леонида Гуревича, Андрея Герасимова) Борис Дворкин рассказал о том, как создаётся документальное кино, о появлении идеи его дебютного фильма «Килька балтийская пряного посола», а также о том, чем характеризуется современное кино.

«Иногда ты отталкиваешься от героя, а иногда от идеи, поэтому тут нет каких-то универсальных рецептов. Иногда тебе хочется рассказать о человеке, а иногда продвинуть какую-то свою мысль через персонажа, но всегда во главе фильма – человек и его судьба», − отметил Борис Дворкин.

«Надо сказать, что по первому образованию я моряк, закончил мореходку и часто ходил в море. Уже потом я поменял профессию и пошёл на телевидение. Именно поэтому мне пришла идея снять фильм про самого себя в прошлом, когда я попал на рыболовецкое судно двадцать лет назад. Для меня всё это было родное и хорошо знакомое и мне хотелось рассказать о чувствах человека, вернувшегося на двадцать лет назад», − рассказал режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Я не пытался так сильно анализировать ситуацию с вектором развития современного кино. Наверное, это больше дело киноведов и кинокритиков. Для режиссёра, как для человека, который хочет высказаться, есть его язык, который ему свойственен и он этим языком разговаривает. Как правило, если знаешь режиссёра, то всегда можно узнать его фильмы, ведь что бы ни происходило − это язык человека, его собственный подчерк. Если этого нет, то это нивелировка, когда человек пытается подстроиться под какие-то стандарты, которые приняты, и начинает теряться как личность. Конечно, современное кино требует несколько иных ритмов и иного подхода», − поделился мнением Борис Дворкин.

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