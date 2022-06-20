«Борзенко: ринг за колючей проволокой» – две премьеры!

Онлайн-кинотеатр PREMIER проведет два премьерных показа документального фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» в Москве и на родине непобедимого боксера, который выжил в Бухенвальде, благодаря тому, что не проиграл ни одного боя — в Ташкенте.

20 июня фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой» будет показан на родине легендарного боксера — в Ташкенте в центральном Доме Кинематографистов (Панорама). В паблик-токе перед показом примут участие сын и дочь легендарного боксера — Андрей Андреевич и Ольга Андреевна Борзенко, а также дочь тренера Борзенко — Паина Сиднеевна Джаксон.

22 июня фильм «Борзенко: ринг за колючей проволокой» будет показан в Москве в летнем кинотеатре «Москино Музеон». Перед показом состоится паблик-ток, где съемочная группа проекта и сын автора книги Тимур Свиридов расскажут о том, как создавался фильм.

К запуску документально фильма онлайн-кинотеатр PREMIER проводит открытый бесплатный премьерный показ в центральном ташкентском Доме Кинематографистов (Панорама) и в летнем кинотеатре «Москино Музеон».

История Андрея Борзенко, советского боксера, прошедшего через концлагерь Бухенвальд, настоящее подтверждение тому, что стойкость человеческого духа может творить чудеса. Борзенко провел более 80 боев и ни разу не потерпел поражение, хоть и находился в жутких условиях, практически не совместимых с жизнью.

В постановочной части фильма в роли Андрея Борзенко снялся Иван Фоминов, для которого бокс является серьезным увлечением, которому он посвятил семь лет. Закадровый голос — Сергей Гармаш. Режиссеры — Алексей Дегтярев и Елена Мошталь.

Продюсировали проект Владимир Шапошников, Елена Геладзе, Владимир Пирожок, Сергей Гребенников. Производством фильма «Борзенок: ринг за колючей проволокой» занималась кинокомпания Медиа Парк Продакшн.

Для новых поколений боксеров Андрей Борзенко продолжает оставаться непобежденным чемпионом Бухенвальда.

«Для меня и моей семьи премьера фильма “Борзенко: ринг за колючей проволокой” — очень значимое событие. То, что премьера состоится и в Ташкенте, и в Москве, еще больше повышает значимость фильма и моего отца. Честно говоря, я мечтал об этом. Моя мечта сбылась. Во время подготовки фильма, съемочной группой были найдены и выявлены неизвестные мне документы, воспоминания людей, которые знали отца. Конечно, это нам было очень было приятно и интересно», – говорит сын Андрея Борзенко, Андрей Андреевич Борзенко.

«Для меня Андрей Андреевич — это человек, который научил чести, научил правильно работать и правильно решать проблемы, которые возникают в жизни. Он повлиял на воспитание моей личности своим личным примером. Благодаря тому, что премьера фильма «Борзенко: ринг за колючей проволокой» будет и в Москве, и в Ташкенте, я думаю, весь узбекский народ увидит историю жизни Андрея Борзенко, историю человека, который, не жалея себя, защищал свою честь и честь боксера и оставил очень хорошее впечатление о жителе Ташкента. Пусть в Ташкенте знают, что у них жил такой человек, который оставил в истории очень большой след: о нем написана книга, о нем ставятся фильмы, о нем многие знают как о человеке-герое, который защитил и свою честь, и честь нашей страны», – рассказывает живая легенда бокса Узбекистана Мирсолих Хашимович.

«По совету своего друга и со-продюсера фильма Сергея Гребенникова я прочитала книгу “Ринг за колючей проволокой”. Взахлеб, в течение двух дней. Сразу после прочтения книги, мы начали искать сыновей автора книги Георгия Свиридова. Чтобы установить доверительные отношения, мы пригласили их в ресторан Чайхона. Для них это стало памятным событием, потому что оба выросли в Ташкенте. Нам удалось уговорить их продать нам права на книгу. Благодаря работе со-продюсера Сергея Суворова и Министерства спорта в Ташкенте, мы нашли сына Андрея Борзенко. Он вдохновился нашей идеей о съемке документального фильма о его отце и прислал документы, подтверждающие, что Борзенко был в Бухенвальде. Чуть позже удалось найти тетрадь, где Борзенко собственноручно описал свою жизнь в лагере. По этой тетради мы написали сценарий и начали работу над фильмом. Как оказалось, история очень откликается у многих людей. Было удивительно, почему до сих пор не сняли фильм про такого легендарного человека», – комментирует продюсер и режиссёр фильма Елена Геладзе-Мошталь.

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