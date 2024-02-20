«Босоногий мальчик» Леонида Агутина отметит 30-летие

Дебютный альбом Леонида Агутина «Босоногий мальчик», который вышел весной 1994 года, отметит свое 30-летие 27 марта 2024 года.

- Альбом имел оглушительный успех с момента выхода. Всего за месяц первый тираж полностью раскупили, а песни «Хоп Хэй Лала Лэй» и «Босоногий мальчик» стали культовыми хитами, - рассказали организаторы концерта корреспонденту InterMedia. - Помимо нестандартных гармоний и виртуозной техники исполнения, «Босоногий мальчик» знаменит благодаря оригинальным и запоминающимся стихам, автором многих из которых стал Герман Витке. Именно его памяти и будет посвящен концерт.

Германа Витке не стало 12 августа 2022 года в результате сердечного приступа. Ему было всего 53 года. В ходе памятного концерта поэта почтят друзья-артисты, исполняющие песни на его стихи: Леонид Агутин, Анжелика Варум, Лариса Долина, Александр Буйнов, «А-Студио», Ирина Дюкова, Александр Добронравов, Алсу, Зара, Сергей Крылов и другие.

Поэт в свое время вспоминал, что работа с Леонидом Агутиным была немного необычной:

- Сначала он придумывал музыку, а уже потом я пытался вставить туда какой-то текст, то есть работали мы не так, как положено – обычно сначала пишутся стихи, а потом на них кладется музыка. Поэтому тексты получались очень оригинальными - из-за того, что они должны были уместиться в рамки его ритмики.

«Ля-ля-фа», «Все в твоих руках», «Босоногий мальчик», «Голос высокой травы», «Следом за весной», «Посмотри какое лето», «Сумасшедший вечер», «Любовь-Река», «Миллионы огней», «Два бездонных океана глаз» – все эти и многие другие песни принадлежат перу Германа Витке.