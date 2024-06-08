Boulevard Depo и Юлия Кулик озвучат фильм «Телец» с Machine Gun Kelly в главной роли

Независимая дистрибьюторская компания Mainstream выпускает в российский прокат «Тельца», долгожданный фильм о славе и темной стороне музыкального бизнеса с Machine Gun Kelly в главной роли. Главные роли в русском дубляже озвучат Boulevard Depo (Артём Кулик) и Юлия Кулик.

Boulevard Depo — один из ведущих российских хип-хоп-исполнителей, прославившийся благодаря своему оригинальному стилю, необычным и атмосферным трекам. Юлия Кулик — супруга и соратница музыканта, которая уже озвучивала роли в кино: ее голосом говорит главная героиня «Удовольствия» Ниньи Тюберг.

Фильм «Телец» — один из самых ярких фильмов последних лет о шоу-бизнесе. Это история музыканта, который пытается преодолеть все сложности, связанные со славой, безразличием индустрии, нестабильностью личной жизни, в то время, когда просто стремится делать то, чего хочет по-настоящему, — музыку.

Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) не только сыграл главную роль в фильме, но и выступил в роли соавтора сценария и исполнительного продюсера. В роли экс-супруги его героя снялась Меган Фокс, которая была девушкой Бэйкера в реальной жизни.

В фильме звучат композиции от Tricky до собственной музыки Machine Gun Kelly, написанной при поддержке композитора Фила Моссомана из LCD System.