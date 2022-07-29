«Breaking Bad» по-русски!

В Санкт-Петербурге начались съемки новой авантюрно-криминальной драмы «Убить Риту» о молодой талантливой ученой-химике, за которой охотятся бандиты и спецслужбы. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

По сюжету, хрупкая с виду учительница химии Рита остается без работы. Но благодаря своим навыкам ей удается заработать лёгкие деньги уборкой коттеджа. Правда этот коттедж оказывается местом преступления, а сама Рита оказывается в эпицентре криминальных разборок местных бандитов. Однако Рита не так проста — все это время она жила под прикрытием по чужому паспорту. Несколько лет назад ей уже пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спасти свою жизнь. Ведь Рита — единственный живой носитель формулы, которая очень нужна ее преследователям…

«Убить Риту» – десятый оригинальный проект PREMIER, который зашел в съемки с начала 2022 года. Видеосервис постоянно наращивает количество собственных проектов и уже скоро криминальная драма «Убить Риту» встанет на сервисе в одну линейку с другими успешными проектами жанра: сериалами «Контакт», «Без правил» и «Перевал Дятлова».

Режиссером «Убить Риту» стала Мария Агранович, снявшая «The Телки» и «Люби их всех».

Продюсеры сериалы — Нелли Яралова, Мария Шухнина, Юлия Разумовская и Иван Голомовзюк. Авторы сценария — Максим Есаулов, Сергей Майоров, Дмитрий Филиппов, Евгения Богомякова при участии Виктории Островской. Производством сериала занимается компания 1-2-3 Production.

«Как большой поклонник лихих криминальных сериалов со здоровой иронией, могу сказать, что эта история зайдет всем любителям жанра и не только, — отмечает Нелли Яралова, генеральный продюсер сериала. — В проекте «Убить Риту» молодая дерзкая героиня, я считаю, что авторам удалось создать очень интригующий и небанальный женский образ. Поэтому я уверена, что проект ждет большое будущее и зрительская любовь».

В ролях: Евгения Борзых, Артем Быстров, Анна Слю, Алексей Агранович, Артем Ткаченко и другие.

Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2023 году.

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