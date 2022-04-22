БРЕНД MONOCHROME™️ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КАПСУЛЬНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

Характерный серый и благородный болотный легли в основу цветовой гаммы лимитированной серии SAINT (P), а внутреннее сопротивление любым стереотипам и изящная петербургская небрежность вдохновили идеологов бренда на смещение айдентики MONOCHROME™️ – логотип впервые покинул свое привычное место на груди и сместился вниз, уступив место обыгранной фирменным шрифтом надписи SAINT (P).





Коллекция включает в себя три базовых продукта из 100% хлопка – футболка, худи и свитшот, а также вязанный свитер с фирменным геометрическим паттерном. Лимитированная серия SAINT (P) эксклюзивно представлена в петербургском офлайн-магазине MONOCHROME, который открылся в конце марта 2022 года на Невском проспекте.



SAINT (P) OFFLINE STORE расположился в историческом здании в самом центре Петербурга и имеет все шансы стать флагманом марки. Визуально новый магазин отличается от своих предшественников в столице легким винтажным настроением в интерьере, где знаковый для MONOCHROME™️ розовый цвет тонко сочетается с индустриальными элементами дизайна, и особой атмосферой уютной гостиной.



«Каждый наш магазин – уникальная самобытная история со своими культурным контекстом, характером и настроением. В Петербурге нам захотелось создать гостеприимное пространство, где можно не только познакомиться с маркой, но и просто приятно провести время за чашкой ароматного кофе», – говорит Николай Богданович, сооснователь марки MONOCHROME™️



MONOCHROME™️ — первый и единственный lifestyle-бренд, активно популяризующий моду на оверсайз и использующий этот формат в качестве ключевого направления в создании своих коллекций. Компания основана в 2015 году, как творческое подразделение, специализирующееся на дизайнерской полиграфии. В 2016 году, с приходом главного дизайнера бренда – Алисы Бохи, MONOCHROME™️ представил первый оверсайз-свитшот с гипертрофировано широкими рукавами, диспропорциональными манжетами и минималистичным принтом MONOCHROME на уровне грудной клетки, что впоследствии стало эталоном не только для собственной продуктовой линейки, но и модной индустрии в целом.



Сегодня культовые свитшоты и худи MONOCHROME™️ вышли далеко за пределы уличной моды и получили признание огромной аудитории, ведущих мировых модных глянцев и деловых СМИ, а также стали регулярными позициями в гардеробах топ-селебрити страны и во всем мире.

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