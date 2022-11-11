Британец Фредерик Кемпф выступит с концертом в музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину

20 ноября в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину выступит один из самых известных и востребованных пианистов мира британец Фредерик Кемпф.

Фредерик родился в семье японки и немца. В четыре года начал обучаться игре на фортепиано, в восемь лет уже дебютировал, исполняя один из концертов Моцарта с Лондонским филармоническим оркестром. Мировое признание пришло к пианисту в 1998 году в Москве, где ему была присуждена третья премия на XI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. В 2019 году по приглашению Дениса Мацуева Кемпф стал членом жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского, а в 2022 году – конкурса имени С.В. Рахманинова в Москве. Сегодня гастрольный график Фредерика Кемпфа расписан на несколько лет вперед. Он сотрудничает с ведущими мировыми оркестрами и дает более 150 концертов в год.

В программе концерта – произведения Чайковского, Бетховена, Шопена, Рахманинова. Начало в 16.00.

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