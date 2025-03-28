Бронежилет Героя России Сергея Чебнёва передали в Музей Победы

В фонды Музея Победы вдова участника специальной военной операции, Героя России Сергея Чебнёва передала его бронежилет и личные вещи. Командир Чебнёв с позывным «Отмель» погиб в боевых действиях в Курской области в 2024 году.

«Мой муж Сергей Владимирович Чебнёв погиб 18 августа в поселке Малая Локня в Курской области. Он получил звание Героя России посмертно, и его тело удалось достать почти спустя семь месяцев, когда ребята уже зашли в Малую Локню 10 марта, мы его похоронили 16 марта. Когда мне доставили его вещи, мы с семьёй решили передать их в Музей Победы», – рассказала Ольга Чебнёва.

Помимо бронежилета, фонды музея на Поклонной горе пополнили личные вещи Сергея Чебнёва: часы, обручальное кольцо, погоны, молитвенники, фотографии. Также комбат носил с собой письмо от супруги, в котором она призналась ему в любви, и записку от маленького сына Николая.

«Супруг был участником спецоперации с самого начала, батальоном они прошли всю линию фронта. 6 августа в Курской области они уже отстаивали наши границы. Он пошел по мобилизации, но не по контракту, он был уже в запасе, но сам пошел на защиту Отечества. У нас и старший сын — военный лейтенант, поэтому они принимали присягу, и они, мужчины, они знают ради чего туда идут», – добавила вдова Героя России.