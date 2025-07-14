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БУДАПЕШТ (Венгрия): балет «Евгений Онегин» на музыку Петра Чайковского – в репертуаре Венгерского государственного оперного театра

editor
By editor
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лебединное озеро

Джон Кранко (1927-1973) – представитель неоклассики в балетном искусстве – впервые поставил «Евгения Онегина» силами Штутгартского балета 13 апреля 1965 года. После же балет успешно шёл на многих сценах мира. Балет на музыку Чайковского можно будет увидеть в сезоне 2025-2026 Венгерского государственного оперного театра.

К слову на сцене театра идут и другие балеты великого русского композитора – «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева тоже в репертуаре театра. Премьера же «Евгения Онегина» запланирована на февраль 2026 года. В состав главной партии Татьяны включены выпускница Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Мария Яковлева, а также Татьяна Мельник (Пермское государственное хореографическое училище).

Марина АБРАМОВА, по материалам зарубежных СМИ

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