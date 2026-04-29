Будет ли Гаврилов мэром?

Что теперь будет с отделением полиции Усть-Шахтинска, которое возглавлял доблестный начальник? Пока все, что мы знаем: в городе грядут выборы мэра. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный (Виктор Добронравов), в них участвовал. А еще в новом сезоне нам предстоит познакомиться с загадочным Вороном (Алексей Гуськов) — авторитетным вором в законе и, по совместительству, отцом Медного. Благодаря этому персонажу предыстория Саши Медного заиграет новыми красками. Почему они не общались все это время? Из-за чего Ворон вдруг вернулся в жизнь сына? И готов ли Медный помочь Ворону, даже если придется рискнуть жизнью?

Совсем скоро мы все узнаем, чем завершится история афериста Саши Медного, он же Инспектор Гаврилов. После годичной комы у Гаврилова (Виктор Добронравов) начнется новая жизнь — он решит баллотироваться в мэры. Светит ли ему карьерное повышение? Особенно сейчас, когда внезапно на горизонте появится гость из прошлого — его отец — криминальный авторитет Ворон (Алексей Гуськов). В новом сезоне к Екатерине Стуловой, Денису Власенко, Виктории Заболотной и другим звездам присоединятся также Павел Савинков в роли врача Гарика Гупаленко и Софья Каштанова, сыгравшая младшего участкового Татьяну Аникееву.

«С точки зрения жанра, в третьем сезоне больше драмы, но экшена и комедии будет тоже хватать с лихвой. У Саши Медного открывается новая страница в биографии — у него появляется отец. Алексей Геннадьевич — большой артист и, насколько знаю, обычно отказывается сниматься в комедийных сериалах. Но когда он узнал, что это за проект, и кто в режиссерском кресле, то согласился. Алексей Геннадьевич — фанат Кирилла Васильева еще со времен фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», — рассказывает Виктор Добронравов, исполнитель роли Саши Медного. — Первый сезон «Инспектора Гаврилова» Алексей Геннадьевич посмотрел в один присест, поэтому, когда стало больше деталей по третьему сезону, он с большим удовольствием изъявил желание присоединиться к проекту. И в процессе он не пожалел ни на минуту. Мы здорово провели время, и у него получился мощный колоритный персонаж. С нетерпением ждем выхода третьего сезона. Мы всех порвем без сомнения».