Будущие специалисты киноиндустрии получили возможность пройти стажировку в проектах Пятого канала

Четырнадцать человек из Красноярска прошли бесплатное обучение кино-специальностям на съемочных площадках сериалов Пятого канала, которые снимает кинокомпания «Триикс Медиа». Студенты получили уникальную возможность узнать на практике, как создавать популярные сериалы.

В первую группу вошли студенты по направлению «локейшн-менеджер» и «режиссер». Их разделили на мини группы и распределили по разным площадкам сериалов «Условный мент», «Крепкие орешки» и «Великолепная Пятёрка». В течение недели стажеры наблюдали за съемочным процессом, изучали множество закадровых нюансов и на практике получали знания у опытных коллег.

Юлия Брюханова, студентка:

— Я узнала, насколько важно на съемочной площадке взаимодействие со всей командой, знание ролей, и не только своей. Удалось на практике увидеть принципы работы. Это как большая фабрика, когда от работы каждого зависит конечный результат. Было интересно и увлекательно.

Анна Радченко, студент:

— Оказалось. Что снимать кино – это очень тяжелый труд. Особенно в Петербурге с его сложной погодой. Люди, которые приходят в кино, остаются с ним только по любви, по-другому здесь невозможно.

Практическим занятиям предшествовали теоретические лекции на базе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Максим Лесной, студент:

— Недостаточно получить знания за партой, важно получить опыт на площадке. И здорово, что у нас была такая возможность. Именно здесь мы узнали огромное количество деталей съемочного процесса. Нам подробно объяснили, что выполняют специалисты выбранной нами профессии, поделились лайфхаками и вариантами выхода из трудных ситуаций. Для меня, например, было важно узнать, как составляется график производства, как подбираются универсальные локации, чтобы можно было снимать в одном и том же месте сцены для разных серий.

Нодар Джанелидзе, актер сериала «Великолепная Пятерка»:

— В реалиях современной жизни, когда все быстро движется, нужно оперативно мыслить, действовать, координировать. Всему этому можно научиться только на практике. И очень здорово, что Пятый канал дает такую возможность – прикоснуться будущим специалистам к масштабным и востребованным проектам отрасли. Съемки сериалов на таких больших оборотах, когда в неделю снимается несколько серий, требует профессиональных навыков. Только на площадке можно увидеть, насколько ты отвечаешь запросам кинопроизводства.

По итогам курса все студенты получили удостоверения о повышении квалификации. В ближайшее время на съемочных площадках проектов Пятого канала обучение пройдут специалисты и других направлений киноиндустрии.

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