Бугимен: 5 фактов о мистическом персонаже

- Бугимен – это фольклорный персонаж, которым пугают детей. Раньше родители рассказывали непослушным малышам о бугимене, остерегая их от опасности. Чудовище могло забрать детей, если они плохо себя вели: решали выйти ночью из дома, отказывались от обеда или не слушались родителей.
- Бугимен имеет свои воплощения в разных странах мира. Так, в России наиболее известной его формой считается бабайка. Во французском фольклоре существует Le croque-mitaine (кусатель рукавиц) – дух, вселяющий страх в детей. Он может утащить непослушных малышей вблизи озер, рек, прудов. На немецких детей охотится Der schwarze Mann (черный человек). El hombre del saco (человек с мешком) – испанская версия Бугимена, о котором идет речь в фильме «Бугимен. Начало легенды». Как выглядит это чудовище, вы можете узнать, отправившись в кинотеатры 23 ноября.
- Впервые бугимен появился в кино в фильме 1942 года «Бугимен доберется до тебя». Дебют этого чудовища на экранах получился не самым удачным, и сейчас об этом фильме практически никто не помнит. Тем не менее сам персонаж не потерял своей актуальности и за более 80 лет с первого появления еще не раз был замечен в различных фильмах. Последним его воплощением стал монстр из испанского хоррора «Бугимен. Начало легенды».
- Упоминания подобных существ можно найти еще в древних мифах. Чаще всего это ночные монстры и темные духи. Бугимен олицетворяет темную сторону человеческой природы, он символизирует опасность и неизвестность, которые окружают детей.
- Чудовище из фильма «Бугимен, Начало легенды» было вдохновлено реальной историей, произошедшей в провинции Альмерия в 1910 году. Больной туберкулёзом мужчина был убежден, что избавится от недуга, если будет пить кровь маленьких детей. Он похитил мальчика и в мешке притащил его в свое поместье, где расправился с ним. Это чудовищное преступление было раскрыто, и безумца казнили. Местные верят, что его неупокоенная душа, превратившись в hombre del saco, до сих пор бродит по улицам в поисках непослушных детишек.
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