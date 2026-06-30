Бутман, Абдразаков, Аккуратов и кубинский огонь — что запомнилось на «Джазе над Енисеем»

Енисей этим летом снова звучал иначе. Не шумом воды и ветром, а медью саксофонов, рояльными переливами и бархатным басом. В Красноярском крае в четвёртый раз прошёл фестиваль «Джаз над Енисеем», и художественный руководитель Игорь Бутман вновь сделал то, что умеет лучше всего: собрал на одном берегу звёзд, которым не нужны переводчики — они говорят на языке музыки.

Программа в этом году удалась на славу. Московский джазовый оркестр и квартет самого маэстро, Красноярский академический симфонический, неподражаемый Ильдар Абдразаков, чей голос заставляет замирать даже самые шумные залы, и пианист-феномен Олег Аккуратов, от пальцев которого просто невозможно оторвать взгляд. А ещё — кубинское солнце Илианы Санчез с её оркестром, квартет Олега и Натальи Бутман, местная группа «Джем» и виртуозный Александр Сорвин, который одинаково убедительно говорит на языке трубы и голоса. Список, от которого у любого меломана закружится голова.

Но Бутман, как он сам признался, не привык повторяться: «Мы стремимся каждый раз удивлять публику новыми именами и программами. Наша цель — расширить аудиторию, открыть для людей многогранный мир джаза». И это не просто слова — фестиваль вышел за пределы краевого центра, захватив Зеленогорск, Сосновоборск и Железногорск. Под открытым небом было особенно жарко: Илиана Санчез с её зажигательными кубинскими ритмами разогревала толпу в фанпарке «Бобровый лог», а квартет Бутманов в тот же момент дарил настроение гостям парка культуры в Железногорске. Один ветер, две сцены — и море улыбок.

Но джаз — это не только ночи и звёзды. Фестиваль на удивление вдумчиво подошёл к образовательной части. В Сибирском федеральном университете Борис Бородушкин за 45 минут успел пролететь через всю историю российского джаза — и, судя по лицам слушателей, этого времени оказалось достаточно, чтобы зажечь искру. В Зале торжеств филармонии открылась фотовыставка, которая рассказала историю самого фестиваля — как он рос, мужал и набирал обороты. Ну а кульминацией стал открытый разговор Игоря Бутмана с красноярцами в Национальном центре «Россия»: без рамок, без протокола — просто музыка, жизнь и диалог.

Организовать такое под силу только команде, где каждый знает своё дело. Красноярская филармония, Фонд Игоря Бутмана и компания Igor Butman Music Group при поддержке Министерства культуры и Правительства Красноярского края сделали всё, чтобы джаз над Енисеем звучал мощно, свободно и — главное — не затихал до следующего года. А он, судя по всему, будет — и снова удивит.