Бык на колёсах, фламенко в кроссовках и 1000 зрителей

Музей Москвы превратился в арену для страсти, огня и дерзкого дизайна. Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) провёл свой летний семестровый показ «Toro de Fuego» — «Огненный бык». И название не обмануло: событие собрало больше тысячи зрителей, выпустило на подиум 150 моделей, продемонстрировало около 250 образов, а главное — вкатило на сцену 4,5-метровый гоночный болид с двухметровой головой испанского быка, сделанной из пенопласта, бумаги и краски.

Это был не просто показ, а полноценный спектакль. Болид появился в финальном блоке театрализованной «Корриды»: на сцену выкатилась машина, рядом с ней тореадор и модель в платье, расшитом испанской флористикой и бахромой. Но до этого зрителей ждали три акта, каждый со своей драматургией.

Открыли шоу 3D-печатной головой быка, обшитой тканью — её вынесли участники перформанса. Дальше пошла живая ткань коллекций: студенческие работы института и колледжа МХПИ смешались с хореографией студии Шалинга (современное фламенко, и никаких скидок на условности), цирковыми номерами — жонглёры, гимнастка на шаре, и даже африканские танцоры. Всё это связал танец: собственная студия МХПИ готовила постановку несколько месяцев, и её костюмы стали отдельным произведением. Белые блузы с объёмными рукавами, красные береты, высокие шорты с графичными линиями и длинные полотнища ткани, напоминающие плащ тореадора в вихре. Минималистичная палитра — белый, красный, чёрный, золотой — превратила танцевальные эпизоды в живые скульптуры, органично вписавшиеся в общий визуальный ряд.

Коллекции же были построены на переосмыслении эстетики корриды, но без банальностей. Современный крой, скульптурные объёмы, нестандартные материалы. Одно из центральных платьев — белое, архитектурное, с пеплумом на завышенной талии, тяжёлой атласной юбкой и… чёрными канатами. Но это не декор, а конструкция: канаты держат форму и создают графику, напоминающую одновременно и о бычьей упряжи, и о промышленных тросах. Прямая отсылка к Баленсиаге, но с русским акцентом — и в русле мирового тренда на архитектурный, почти инженерный подход к одежде.

Другой блок — деконструкция на дениме. Рваные, перекроенные джинсы, металлические крепления, строительная пена и трубы в качестве каркаса. Это продолжение линии Ком де Гарсон и Маржела, но с оглядкой на русский конструктивизм 1920-х — Попову и Степанову, где грубый промышленный материал становится художественным высказыванием.

А в тёмных образах — многослойный крой, асимметрия, намеренно «обожжённые» края шифона, кожи и грубой сетки. Здесь угадывался тренд на постапокалиптическую роскошь: разрушение и красота сплетены воедино. Мужские меховые бомберы гиперобъёма с атласными брюками — это встреча русской зимней роскоши и силуэта тореро. Белое кружевное платье с жакетом-болеро, расшитым помпонами, и головным убором в форме тореадорской монтеры; чёрное многоярусное платье с воланами в красную окантовку и кружевной мантильей — всё это замкнуло испанскую тему через русскую школу работы с объёмом и деталью.

Концепция оказалась глубже, чем просто испанские страсти. Огненный бык — это столкновение двух архетипов силы: испанского быка как символа поединка и русского огня как очищения и возрождения. Коррида в интерпретации МХПИ превращается в ритуал, почти языческий — похожий на купальские традиции, где огонь не разрушает, а преображает. Именно так, по замыслу, и рождается «Toro de Fuego».

Заведующий кафедрой дизайна костюма МХПИ Денис Еремкин (кандидат технических наук, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников) прокомментировал:

«Наши показы — это всегда больше, чем демонстрация одежды. «Toro de Fuego» задумывался как спектакль, в котором каждый элемент — костюм, декорация, перформанс, музыка — работает на единый образ. Болид с головой быка — это высказывание о силе, страсти и поединке. Мы работали с темой корриды как с мифом, в котором есть место и испанской традиции, и русскому ощущению масштаба. Студенты не боятся работать с большими формами и сложными материалами — и это, на мой взгляд, и есть главный результат».

Впервые на этой площадке задействовали профессиональную технику с дымом и лазерами, а на всякий случай рядом дежурила пожарная служба — всё-таки «огонь» в названии не шутка. Кстати, на показе случилась премьера авторского мерча института — серебряные кулоны «Мишка-Тореадор» ограниченной серии разлетелись мгновенно.

После шоу грандиозный болид и декорации не отправятся на свалку — их сохранят в коллекции института. Более того, рассматривается возможность разместить арт-объект на территории «Красного Октября». Так что, возможно, москвичи ещё увидят этого огненного быка вживую — уже в городском пространстве.

Фото предоставлено пресс-службой МХПИ