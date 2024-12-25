Чайковский — музыка без виз: новый проект к 185-летию П.И. Чайковского

Как «преодолеть» границы без виз, а языковые барьеры – без словаря? Наверное, только с помощью вечного Искусства – такого, как произведения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, 185-летие которого мы будем праздновать в наступающем году. Время идет только вперед, но музыка гения остается сердцебиением России и символом русской души. 23 декабря 2024 года проект «Чайковский — музыка без виз» был объявлен в числе победителей 13 конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору», — признавался Петр Ильич своему «ангелу -хранителю» Надежде Филаретовне фон Мекк. Исполняя заветное желание символа русской классической музыки, команда проекта объединит более 20 учреждений, носящих его светлое имя по всему миру — от российской глубинки до дальнего зарубежья. Гений Чайковского сблизит Клин и Владивосток, Алапаевск и Ереван, Улан-Удэ и Буэнос-Айрес, создавая единое культурное пространство и напоминая о вечных ценностях: добре, красоте, неравнодушии. Участникам мероприятий представится шанс открыть не только новые грани личности великого композитора, но и собственные таланты под руководством выдающихся современных музыкантов. Нет сомнений, что проект станет иллюстрацией прекрасных слов советского пианиста и музыкального педагога Эмиля Григорьевича Гилельса: «Имя Чайковского, светлый дух его творчества будут сближать и объединять тысячи самых разных людей со всех концов света».