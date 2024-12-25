РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUЧайковский - музыка без виз: новый проект к 185-летию П.И. Чайковского

Чайковский — музыка без виз: новый проект к 185-летию П.И. Чайковского

editor
By editor
71
музыка без виз
Федор Белугин - дирижер, альтист, основатель школы - проведет мастер-классы для талантливых ребят в разных странах и городах России, Марьяна Бердникова - художественный руководитель проекта и Денис фон Мекк - основатель и президент Международного благотворительного фонда имени Надежды Филаретовны фон Мекк - просветитель, издатель, коллекционер

Как «преодолеть» границы без виз, а языковые барьеры – без словаря? Наверное, только с помощью вечного Искусства – такого, как произведения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, 185-летие которого мы будем праздновать в наступающем году. Время идет только вперед, но музыка гения остается сердцебиением России и символом русской души. 23 декабря 2024 года проект «Чайковский — музыка без виз» был объявлен в числе победителей 13 конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

«Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору», — признавался Петр Ильич своему «ангелу -хранителю» Надежде Филаретовне фон Мекк. Исполняя заветное желание символа русской классической музыки, команда проекта объединит более 20 учреждений, носящих его светлое имя по всему миру — от российской глубинки до дальнего зарубежья. Гений Чайковского сблизит Клин и Владивосток, Алапаевск и Ереван, Улан-Удэ и Буэнос-Айрес, создавая единое культурное пространство и напоминая о вечных ценностях: добре, красоте, неравнодушии. Участникам мероприятий представится шанс открыть не только новые грани личности великого композитора, но и собственные таланты под руководством выдающихся современных музыкантов. Нет сомнений, что проект станет иллюстрацией прекрасных слов советского пианиста и музыкального педагога Эмиля Григорьевича Гилельса: «Имя Чайковского, светлый дух его творчества будут сближать и объединять тысячи самых разных людей со всех концов света».

Предыдущая статья
«Русская Медиагруппа» признана лучшим медиахолдингом страны
Следующая статья
Фестиваль Лундстремов едет в Читу

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru