Чайник 2.0: Минаева и Janil Natas представили новый ремикс

Минаева и Janil Natas представляют — танцевальное прочтение вирусного хита «Чайник». Любимый трек в новой аранжировке: с сегодняшнего дня ему можно не только подпевать, но и танцевать под него в ночных клубах.

«Чайник 2.0» — это нежное и теплое музыкальное послание для всех, кто хотел бы добавить танца в атмосферу умиротворения и простого человеческого счастья. Минаева и хип-хоп артист Janil Natas превратили уже знакомый всем «Чайник» в ироничную, но добрую шутку, в потенциальный клубный хит, в жемчужину вертикальных видео и плей-листов танцевальных радиостанций.

«Чайник 2.0» — это сингл, который наполняет любящие сердца за чашкой чая светлыми чувствами и легкостью. Новое прочтение популярного трека спродюсировал Janil Natas, а Минаева добавила фирменных эмоций, самоиронии и вокальных фокусов, которые еще в первой версии покорили сердца слушателей и зрителей. Ремикс-версия «Чайника» как фильтр для обработки фото добавила давно знакомой песне яркости, резкости и новых оттенков.