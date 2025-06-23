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Частицу Вечного огня от Музея Победы доставят на Северный полюс

editor
By editor
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вечный огонь
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Программа «Время героев» и Музей Победы в год 80-летия Победы реализуют уникальную инициативу. Участники второго потока президентской кадровой программы в ходе экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» доставят частицу Вечного огня, взятую у музея на Поклонной горе в Москве, на Северный полюс. 

«Вечный огонь у стен Музея Победы символизирует героизм и стойкость воинов, погибших за Родину, и является частью величественного мемориального комплекса на Поклонной горе. Он вспыхнул от частички Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду», — рассказали в Музее Победы.

18 июня двое участников второго потока программы — Герой России, полковник Андрей Фроленков и кавалер ордена Мужества, старший лейтенант Владислав Фролов забрали часть Вечного огня у стен Музея Победы в лампаду, которая отправится к Северному полюсу вместе со слушателями образовательного проекта. 22 июня герои присоединились ко Всероссийской акции «Минута молчания», посвящённой памяти жертв Великой Отечественной войны. В 12:15 на борту ледокола воцарилась тишина, после этого в северные воды Арктики спустили венок.

«Для нас это особая миссия. Каждый из нас несёт за собой память подвига предыдущих поколений. Историческая память определяет то, кто мы сегодня и кем мы будем завтра. Поэтому для меня особая честь стать частью акции, которая позволит донести нашу историю до самой северной точки планеты. В год юбилея Победы это станет символичным напоминанием всему миру о том, как наша страна боролась за свободу каждого жителя», — отметил участник второго потока программы «Время героев» Владислав Фролов.

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