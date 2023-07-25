Чебурашка возвращается: Удивительные приключения в новом цирковом шоу

Грандиозный спектакль с добрыми песнями, написанными Сергеем Жуковым, основателем и солистом группы «Руки вверх», искрометным юмором, захватывающим сюжетом, акробатическими трюками и цирковыми номерами, с участием артистов Cirque du Soleil, интерактивами, яркими спецэффектами и анимацией, объединит сразу несколько поколений зрителей и подарит незабываемые эмоции всем членам семьи от самых маленьких до самых взрослых. Спектакли продут с 27 августа по 3 сентября текущего года.

По сюжету зрителей ждет настоящая буря из апельсинов, захватывающая коррида, жаркая саванна с животными, а еще большая шоколадная фабрика, где новые друзья Чебурашки готовят самый вкусный на свете шоколад. Зрителям и героям шоу вместе предстоит противостоять неприятелям и сорвать коварный план вреднющей Шапокляк, которая готовит… «шапоклад», превращающий детей в злых и непослушных. Все зрители – и дети, и взрослые – становятся активными участниками действия, помогая героям пройти своего рода квест.

Шоу о приключениях маленького пушистого героя создано по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката «Чебурашка» и рассчитано на семейный просмотр. Чебурашка любим миллионами зрителей во всём мире. В России сложно найти человека, который бы не испытывал тёплых чувств к этому ушастому персонажу! В России он является частью культурного кода, передающегося от поколения к поколению.

Чебурашка и его друзья завоюют сердца всех гостей своей добротой, юмором и безграничной энергией! Душевная история, незабываемые герои и душистый аромат сочных апельсинов. Это незабываемое событие для всей семьи!

Билет на шоу «Чебурашка» станет прекрасным подарком на день рождения или любой другой праздник.

Скидка для всех 10% по промокоду ЧЕБА138 на сайте www.nashe.show .

Фото – Оргкомитет

0+

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.