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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Человек»: аудио-визуальное представление человека и его природы в клипе рок-группы Томшин Бэнд

editor
By editor
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человек - томшин-бэнд

Клип «Человек» от рок-группы Томшин Бэнд – это, прежде всего, настоящий аудиовизуальный перфоманс, который умело сочетает современные технологии, тяжёлые гитарные риффы и глубокие философские размышления о природе человека. Клип, созданный при поддержке команды световых картин ШоуПП, добавляет песне выразительности и усиливает эмоции, которые возникают при прослушивании.

Динамичные кадры клипа захватывают внимание с первых секунд и держат в напряжении до конца, а вокал и музыка пробирают до глубины души. Сама по себе песня посвящена исследованию человеческой сущности и заставляет задуматься о том, что человек – это не просто набор эмоций и желаний, но и постоянная борьба между светом и тьмой.

Визуальный ряд, построенный с использованием световых картинах и технологий искусственного интеллекта отлично раскрывает эту тему. Изображения, созданные светом на фоне тьмы, словно символизируют противоречия внутри каждого из нас: борьбу разума и инстинктов, добра и зла, любви и ненависти.

Световые картины, которые оживают в такт музыке, создают ощущение бесконечного поиска и развития. Они меняются, превращаются, демонстрируя, как сложно бывает понять и принять все аспекты человеческого бытия.

«Человек» от Томшин Бэнд — это не просто клип, это визуально-звуковое исследование на тему человеческой природы. Мощная музыка и визуальный креатив от ШоуПП делают клип запоминающимся арт-перфомансом, который не только дополняет и визуализирует песню, но и вызывает глубокие размышления.

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