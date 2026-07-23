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Москва

Человек расшифрованный: генетика глазами художников

By: T1

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Ольга Айдина. Цветущий лес, 2026. Латунь, патина, себум, сталь, 10 объектов от 110 до 150 см высотой, d основания 30 см

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В Москве представили групповую выставку «Человек расшифрованный» — совместный проект генетической компании «Эвоген» и Московской школы современного искусства (MSCA). Экспозиция, которая разместилась в SISTEMA GALLERY. Выставка исследует, как новейшие биотехнологии трансформируют наши представления о жизни, теле и самой человеческой идентичности, ставя перед зрителем острые философские вопросы.

Сотрудничество «Эвоген» и MSCA началось в начале 2026 года с запуска программы «Код жизни: генетика и искусство», призванной стать мостом между строгой наукой и свободным художественным творчеством. Организаторы предложили современным авторам осмыслить генетику не только как область лабораторных исследований, но и как пространство для смелых высказываний.

Отправной точкой стал открытый конкурс: художники из разных регионов России прислали заявки на участие в творческой лаборатории. Экспертный совет выбрал тридцать финалистов, которые весной 2026 года прошли трёхдневную интенсивную школу на базе «Эвоген». Участникам предоставили доступ в настоящие генетические лаборатории, где они могли работать с живыми системами, наблюдать за научными процессами и вместе с биологами обсуждать этические, мировоззренческие и художественные грани новой биологической реальности.

Это погружение дало мощный импульс для размышлений. По итогам лаборатории жюри отобрало двенадцать эскизов, которые в течение мая и июня авторы дорабатывали под руководством куратора Анны Кириковой. Результатом стала полноценная экспозиция, призванная подвести финал текущего этапа проекта и продемонстрировать мир высоких технологий сквозь призму современного искусства.

На выставке представлены скульптуры, инсталляции, видеоарт и пространственные объекты, созданные специально для этого проекта. Все они обращаются к образу «человека расшифрованного» — существа, чья природа будто бы полностью описана в генах, данных и алгоритмах. Художники задаются провокационными вопросами: можно ли свести личность к генетическому коду или математическому прогнозу, и что именно неизбежно ускользает от подобных объяснений? Авторы размышляют о возникновении гибридных и межвидовых форм, о зарождении новой субъектности и о тех сложных отношениях, которые выстраиваются между человеком, синтетическими системами и иными формами жизни в мире, где само существование превращается в объект для считывания, моделирования и конструирования.

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