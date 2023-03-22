Человек с инвалидностью в музее: в Москве представят результаты исследования

23 марта на площадке Еврейского музея и центра толерантности пройдет презентация методического руководства, которое позволит любой культурной площадке провести исследование пользовательского пути человека с инвалидностью и преобразовать среду в сторону инклюзивной.

Исследование клиентского опыта основано на интервью с сотрудниками разных отделов Еврейского музея и с посетителями с инвалидностью, а также на этнографическом наблюдении.

Исследование проводилось в течение мая-сентября 2022 года вместе с благотворительным фондом «Свет». На презентации результаты будут дополнены опытом других столичных площадок. Так, 23 марта будут презентованы комплексное айтрекинг-исследование в Государственном биологическом музее им. К.А. Тимирязева, предпроектное исследование приложения для людей с ментальными особенностями Музея современного искусства «Гараж», а также материалы музейных аудиторий от МОСГОРТУР и MAGRAM.

«Представим ситуацию: вы делаете мероприятия для людей с инвалидностью, а они не приходят. Это может случиться по той причине, что вы подменяете реальное положение дел своими фантазиями и представлениями о том, что таким посетителям необходимо, чего они ожидают и в чем нуждаются. Лучшего способа сделать среду своей культурной площадки реально инклюзивной, чем спросить людей с инвалидностью и понаблюдать за ними в пространстве, нет», — прокомментировала результаты и инициативу директор Центра толерантности Еврейского музея Анна Макарчук.

Выводы первичного исследования оказались нетривиальными для организаторов. В списке ключевых проблемных точек для посетителей с инвалидностью правила поведения в музее и легкость навигации по сайту.

«Глубинные интервью дали нам понимание необходимости более четко презентовать посетителям с инвалидностью последовательность действий в самом музее и на этапе подготовки к экскурсии. Регистрации, ожидание и сбор группы, навигация, информация о том, какие именно элементы являются интерактивными и можно ли вернуться на выставку после завершения групповой программы — все это в списке наших первоочередных задач», — отмечает Екатерина Селезнева, куратор отдела инклюзивных практик Еврейского музея и центра толерантности.

Многие результаты исследования уже используются. Так, например, летом начнет свою работу медиастудия «Рекомендую», где желающие люди с инвалидностью смогут научиться делать креативный контент для продвижения столичных мероприятий. Отсутствие людей-амбассадоров культурных площадок из инклюзивных сообществ также стало инсайтом анализа.

Участникам встречи будет передано краткое методическое пособие. Материал позволит культурным площадкам самостоятельно составить CJM (пользовательский путь посетителя) и включает информацию для проведения интервью с участием людей с разными формами инвалидности, а также принципы обработки и анализа полученных данных.

Регистрация на встречу открыта на сайте музея.

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