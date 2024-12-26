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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Челюскин. Первые»

editor
By editor
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Челюскин
Фото © онлайн-кинотеатр Wink.ru

В сети вышел тизер героической ретро-драмы «Челюскин. Первые» о реальной операции по спасению экипажа ледокола, за которой следил весь мир. Два месяца группа ученых пыталась выжить на дрейфующей льдине, а советские летчики снова и снова предпринимали попытки спасти экипаж из плена льда. В главных ролях: Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарев и Алексей Розин. Режиссер проекта — Степан Коршунов. Премьера 6-серийного проекта состоится этой зимой эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Балет», «Фишер» и другие). Производством проекта занимается компания Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). 

Часть съемок проходила в селе Териберка Мурманской области, известном своими видами на Северное сияние и суровыми погодными условиями. «Съемочные костюмы были очень тяжелыми, а требовалось казаться легкой и воздушной девушкой. Под этими костюмами были еще 10 слоев термобелья, которые приходилось надевать, чтобы не умереть от реального холода в Териберке. Это проект — испытание для меня и по насыщенности происходящего, и по продолжительности съемочного процесса. Но, уверена, результат того стоил», — поделилась впечатлениями актриса Стася Милославская, сыгравшая в сериале одну из главных ролей — метеоролога Олю Сомову.

«Для меня это история о великом спасении, о подвиге ради жизни. Несмотря на то, что довольно много сложностей возникало во время съемок, мы старались поддерживать оптимистичную атмосферу, каждый день начинали с музыки. Самое главное, на площадке ощущалось «чувство локтя» — все члены команды подбадривали друг друга, понимали, что перед нами стояли практически невыполнимые задачи», — признался режиссер Степан Коршунов.

Съемки сериала-катастрофы длились более года и проходили на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта. Часть съемок на Крайнем Севере проходили при –50°C, из-за таких погодных условий съемочная команда постоянно сталкивалась с трудностями: под лед провалился снегоуборочный трактор, а декорации уносило в море. После чего часть съемок пришлось перенести в павильон. В проекте использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой 8 метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир, заменявший актерам природные локации и декорации сериала.

По сюжету пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кирилл Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Дмитрий Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Глеб Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Стася Милославская). Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь.
 
Роли в сериале также исполнили Александр Лойе, Сергей Годин, Михаил Водзуми, Элизабет Дамскер, Шораана Ондар и другие. 

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