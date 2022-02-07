Чем может помочь психолог здоровому человеку?

Не обязательно иметь РПП, депрессию или другое ментальное расстройство, чтобы обратиться за помощью к психологу. В этой статье обсуждаем несколько ситуаций, когда стоит пойти на психотерапию.

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ТОП-5 причин, чтобы обратиться к психологу

Когда нужна помощь в решении проблем на работе.

У многих работа сопровождается изнурительными эмоциональными и умственными затратами. Стресс усугубляет ситуацию и порой мы чувствует себя вымотанными, обессилившими и находимся на грани отчаяния. Одни тихо ненавидят работу, так как не умеют планировать время и отстаивать свои границы, а другие, наоборот, страдают трудоголизмом и не могут уйти из офиса.

Экспертный психолог поможет разобраться, почему человеку так тяжело на работе, что заставляет его испытывать стресс, как его уменьшить, как по-другому реагировать на склоки в коллективе, как найти баланс между работой и личной жизнью.

Когда хочется разобраться в отношениях с другими людьми.

К психологу могут обращаться пары не только, когда отношения рушатся, но и для улучшения взаимопонимания, то есть, когда все хорошо, но хочется еще лучше. Психотерапия помогает проработать отношения с родными, друзьями, знакомыми, выстроить личные границы.

Психологи работают в разных направлениях. Например, семейная терапия может включать в себя элементы системного подхода, гештальт-терапии, личностно-центрированной терапии, КБТ. Рассмотрев ситуацию человека, психолог поможет увидеть возможные проблемы и препятствия, которые мешают выстраивать здоровые отношения с окружающими и противоположным полом.

Когда нужно получить поддержку в воспитании детей.

Работа с психологом помогает улучшить атмосферу в семье, наладить отношения с ребенком, поняв корень проблемы. Благодаря работе с психологом родители могут помочь подростку в непростой переходной возраст, повысить его самооценку, укрепить уверенность в своих силах.

Когда хочешь научиться принимать себя.

Если у человека занижена самооценка, постоянно возникают сложности с принятием решений и нет понимания, в каком направлении двигаться дальше, также стоит обратиться к психологу. Работа с терапевтом помогает взглянуть на себя другими глазами, научиться адекватно оценивать свои достоинства и недостатки.

Когда мир кажется враждебным и жизнь рисуется в серых красках.

У всех бывают непростые времена. Когда человек переживает тяжелый разрыв, смерть близкого, потерю работы, болезнь, может потребоваться помощь. Хорошо, если есть друзья и родные, которые поддержат, но и этого бывает мало. Помощь профессионального психолога отличается — специалист не просто утешает, он направляет, помогает увидеть корень проблемы и найти в себе ресурсы для ее решения.

Как видим, для обращения к психологу вполне достаточно простых жизненных обстоятельств и желания улучшить свою жизнь, избавиться от повышенной тревожности и страха, устроить отношения и найти свое место в мире.

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