Чем заняться в выходные на площадках фестиваля «Московская Масленица»

Эти выходные дни можно провести весело, вкусно и с пользой. На фестивальных локациях есть занятия по душе – сытно пообедать или быстро перекусить, провести время с семьёй или друзьями, научиться чему-то полезному.

Печем, лепим, расписываем и вырезаем

На улицах Городецкая и Ключевая гости смогут научиться готовить блины по традиционным рецептам народов России. Так, здесь покажут, как испечь удмуртские пористые и пышные блины табани, уральские блины с семгой и свежими огурцами или гурьевские блины с ягодами, как их готовят в краснодарском крае. Для любителей сладостей пройдут занятия по приготовлению шоколадных блинов с корицей и гвоздикой, блинов на кефире с творогом и медом или оладий с манкой, яблоками и корицей.

Одна из тем кулинарных классов на Площади Славы в Кузьминках - блины с припеком. Гости узнают секреты блинчиков с грибным припеком из Карелии и грибной начинкой по рецепту из Луганской области, с вишней и миндальным орехом, с мясной начинкой по рецепту из Донецка. Также здесь покажут, как удивить родных блинами с начинкой из творога и черники или блинами из гороховой муки по рецепту луганских хозяек.

Сделать и расписать каргопольскую свистульку, слепить из глины солонку для масленичного стола или тарелку для блинов приглашают юных посетителей площадки на Коптевском бульваре. В выходные здесь продолжит работать Гончарная мастерская.

В Мастерской народных инструментов, которая приглашает посетителей сквера рядом со станцией метро «Некрасовка», в праздничные дни можно украсить дудочку по мотивам мстёрской миниатюры, расписать трещетку хохломскими узорами, декорировать маракасы в жестовском стиле, а свистульку - в стиле петриковской росписи.

Юных поклонников столярного дела будут рады видеть на площадке, которая расположена на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская. Опытные педагоги покажут, как смастерить деревянную подставку для телефона, опираясь на приемы абрамцево-кудринской резьбы, вырезать деревянные ложки по канонам нижегородских мастеров, построить своими руками скворечник и узнать о сергиевской маховой резьбе.

А тем, кто никогда не бывал в настоящей кузнице, рекомендуем отправиться на Тверскую площадь или на Пушкинскую набережную в Парке Горького, чтобы увидеть, как рождаются настоящие шедевры из металла и сделать свой маленький сувенир.

Обедаем блинными десертами, лакомимся бараниной, выбираем фермерские колбаски

На улице Хачатуряна выбираем русские блины и едим их с козьим сыром и шпинатом, с семгой, творожным сыром и соусом песто или с бужениной и солеными груздями.

Масленичные угощения с бараниной, с семгой, томленым лососем, свининой и грибами можно попробовать на Бульваре Дмитрия Донского.

На десерт гости Профсоюзной улицы могут выбрать блины со сливками и со свежей ягодой: клубникой, голубикой и ежевикой. Детей порадуют цветные блины и блинчики в виде медвежонка.

На Сухонской улице будет непросто выбрать между блинами с фермерским малиновым вареньем, блинами с малиново-сметанным соусом или же со сливочным сыром и клубнично – ромовым соусом с мятой.

Ну а если блины уже не радуют, то можно отправиться на Ореховый бульвар, где в меню есть сытные фермерские колбаски из свинины или индейки, нежная пряная курочка на шпажке и сочный люля-кебаб из баранины и телятины.

Катаемся на коньках и учимся у мастеров поварского искусства

Не забываем и о том, что на 19 фестивальных площадках работают бесплатные катки. А еще во время фестиваля проходят мастер-классы по приготовлению блюд на офирах и в печи и яркие кулинарные битвы, где повара соревнуются в приготовлении праздничных угощений!

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