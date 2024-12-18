Чем запомнилась XXIX Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон»

В следующем году уже ставшая легендарной Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон» отметит 30-летний юбилей. За такой срок, казалось бы, уже невозможно придумать что-то новое, что поразит публику. Однако «Золотой Граммофон» из года в год разрушает подобные стереотипы.

XXIX Церемония вручения Премии объединила классическую музыку, нейросети и, конечно, ярких звезд: артистов, уже ставших легендарными, и молодых исполнителей, которые только поднимаются на Олимп шоу-бизнеса. Чем же запомнилась Церемония 2024 года?

12 декабря на сцене «ВТБ Арены» Церемонию открыл уникальный номер, соединивший в себе классическое искусство и популярную музыку. Впервые гостем и номинантом «Золотого Граммофона» стал художественный руководитель Мариинского театра и генеральный директор Большого театра – Валерий Гергиев.

Маэстро управлял симфоническим оркестром во время исполнения Еленой Север и солистом Мариинского театра Романом Широких патриотической проникновенной композиции на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой «Верните память». Уникальный номер не оставил никого равнодушным. Весь зал огромной «ВТБ Арены» в едином порыве поднялся со своих мест. От начала до конца зрители, многие из которых не стеснялись слез, слушали песню стоя.

В этом году «Золотой Граммофон» играл на контрастах. Организаторы Премии смогли объединить то, что, казалось, объединить невозможно. Так, самая молодая балерина – прима Большого театра Елизавета Кокорева – исполнила танец на композицию, сгенерированную нейросетью SymFormer в пространстве, созданном нейросетью «Кандинский». Все это стало возможным благодаря новым сервисам «Сбера».

Контрастов Церемонии придали и номера артистов, такие разные и непохожие друг на друга. Легендарный Юрий Антонов с премьерой песни «Сладкий мед» и восходящая звезда Александра Воробьева с новым и оригинальным прочтением хита «Забудь», культовая группа «Земляне», основатель которой Владимир Киселев исполнил незабываемое соло на барабанах под невероятные пиротехнические эффекты, яркий дуэт Димы Билана и Мари Краймбрери, воспаривший под потолок арены на крошечной платформе, трио Юрия Киселева, Владимира Киселева и Григория Лепса, продемонстрировавшее связь поколений, и трогательный номер Дмитрия Маликова на песню «Когда-нибудь».

Дмитрий Маликов приоткрыл для зрителей тайны закулисья, начав петь прямо на подземной парковке «ВТБ-Арены», пройдя техническую зону и зону гримерных, обычно скрытую от посторонних глаз.

Феерический сценарий шоу прекрасно дополняли ведущие Церемонии – блестящие, фантастически популярные Марина Кравец и Тимур Батрутдинов. А «Русское Радио» на сцене представил звезда радиостанции Антон Юрьев. Остроумные диалоги ведущих, их яркие объявления артистов соединили номера в единую драматургию, придав Премии атмосферности.

А за кулисами за атмосферу отвечала специально созданная для Церемонии выездная студия «Русского Радио», где номинантов и гостей встречали ведущие радиостанции.

Часть номеров «Золотого Граммофона» исполнялись на масштабной сцене, а некоторые – на специальном островке в самом центре партера, благодаря чему звезды становились ближе к своим слушателям. Артисты с радостью спускались в зал, пели, проходя между рядов и вовлекая зрителей в шоу.

Фонтаны фейерверков, воздушные шары, запущенные в зал, огромные световые экраны на сцене, попеременно превращающиеся то в космическое пространство, то в бархатный зал голливудского варьете, – все дарило гостям праздничное, предновогоднее настроение.

Отдельного упоминания заслуживают сами статуэтки «Золотого Граммофона», которые впервые были выполнены с использованием уральского самоцвета малахита. Как известно, рисунок каждого камня уникален и ни разу не повторяется. Таким образом, каждый лауреат получил уникальную статуэтку.

Особенно эффектно на малахитовом постаменте смотрелся «Зеленый граммофон», который традиционно вручается в рамках «Зеленой инициативы» «Русской Медиагруппы» в особой номинации – исполнителю, подающему правильный пример экологичного поведения своей аудитории. В этом году лауреатом в номинации стала певица Алсу. Статуэтку на сцене ей вручила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Финальным грандиозным и одновременно душевным акцентом шоу стала песня «Льется музыка» Вячеслава Добрынина в его честь в исполнении всех артистов, принимавших участие в Церемонии. Звезды вышли на сцену все вместе, подарив зрителям чувство невероятного единения.

Благодаря современным технологиям единение со зрителями, купившими билеты в зрительный зал, получили тысячи поклонников русской музыки: лучшие моменты транслировались на крупнейших столичных медиафасадах MAER. Самые большие рекламные поверхности Москвы на один вечер превратились в сцену концертного зала. Лучшие фрагменты концерта и красной дорожки Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» можно было увидеть в самых разных уголках столицы.

Возможность посмотреть Церемонию в режиме реального времени также получила многомиллионная аудитория социальной сети ВКонтакте, на площадке которой осуществлялась онлайн-трансляция.

Прямые трансляции Церемонии были доступны в соцсетях «Русского Радио» на платформах ВКонтакте и Одноклассники. Суммарный охват превысил 10 373 303 просмотра. Эксклюзивная трансляция из выездной студии, которая проходила в Одноклассниках, насчитывала в моменте 14 тысяч просмотров, что подтверждает огромный интерес аудитории к событию.