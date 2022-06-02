Чемпион, как играть бесплатно

Один из самых увлекательных способов получить удовольствие от гемблинга, не тратя реальные средства, — это сыграть в игровые автоматы Чемпион в бесплатном режиме. Действительно, у пользователей официального сайта онлайн-клуба есть возможность запустить любимые слот-машины, даже если на балансе у них нет денег. Выясним, как это сделать и что это даёт игрокам.

Аккаунт в Champion

Первое, что гемблеров обычно просят сделать на сайтах онлайн-казино, — это открыть учетную запись и пополнить счёт. После этого они, как правило, становятся полноценными клиентами заведения и получают доступ ко всем его услугам.

На официальном сайте Champion Casino регистрация тоже считается обязательной, если вы планируете играть на деньги. Клуб потребует от вас указать вашу личную информацию (электронную почту, страну, валюту) и придумать надежный пароль. В целом процесс регистрации занимает не более двух минут, а потому не вызовет сложностей даже у новичков.

Однако, если вы хотите играть в видеослоты бесплатно, острой необходимости регистрироваться в клубе у вас нет. Вы можете запустить любую игру в демо-режиме без создания учетной записи.

Игра в демо-режиме

Практически все видеослоты, доступные на сайте Champion Casino, можно запустить в демонстрационной версии. Это отличный способ изучить правила той или иной игры и понять ее особенности, не рискуя собственными деньгами.

Чтобы делать ставки в игровых аппаратах бесплатно, вам нужно выбрать один из доступных тайтлов и нажать на кнопку «Демо», чтобы запустить приложение. Как только слот прогрузится, казино предоставит вам определенное количество виртуальных кредитов (токенов), чтобы вы могли совершать ставки. Вращать барабаны с использованием токенов разрешено неограниченное количество раз. Даже если вы проиграете весь баланс, можно перезапустить автомат и начать заново.

Все выигрыши, которые вы получаете, делая вращения в демо-слотах на официальном сайте казино Чемпион, также считаются виртуальными, а потому вы не сможете вывести их, даже если вам удастся сорвать джекпот. Кроме того, у вас не будет возможности применить свои бонусы к бесплатному режиму игры — в этом попросту нет никакого смысла, ведь геймплей проходит не по-настоящему.

Важно! Демо-режим доступен только для тех игроков, которые ещё не вошли в свою учетную запись. После регистрации у вас не будет доступа к бесплатным играм — эта опция исчезнет из превью слотов.

К сожалению, некоторые игровые автоматы нельзя запустить в демо. К ним относятся игры с живыми дилерами, а также слоты и настолки от провайдеров, которые не разработали такой функционал для своих продуктов.

Бесплатные бонусы

Помимо демо-режима, у клиентов Champion Casino есть и другие способы сыграть в любимые слоты без внесения депозита. Речь идет о бездепозитных предложениях и фриспинах, которые периодически выдаются игрокам.

Бездепы в Чемпионе начисляются за выполнение определенных действий на официальном сайте заведения. К примеру, клуб награждает игроков, которые подтвердили свой адрес электронной почты, небольшим количеством бесплатных вращений (20 FS) в одной из популярных игр. Также оператор даёт новичкам 20 FS и 50 очков опыта в программе лояльности, если игрок скачает и установит официальное приложение Champion на своё мобильное устройство.

Что касается бесплатных вращений, то их казино дарит как новым, так и давним клиентам. Вы можете получить их как часть приветственного бонуса или за активное участие в программе лояльности. Такого рода предложения, как правило, имеют определенные требования по отыгрышу. Это значит, что, прежде чем вы сможете снять свой выигрыш, вы должны отыграть поощрение столько раз, сколько указано в условия акции (обычно вейджер в Чемпионе установлен на уровне х35).

Выводы

Есть несколько способов играть бесплатно в Champion Casino. Самый очевидный из них — запуск слотов в демо-режиме. Другой вариант — воспользоваться бонусными предложениями онлайн-клуба: получить бездепозитное поощрение или бесплатные вращения в одном из видеослотов. Неважно, какой вариант бесплатной игры вы предпочитаете, в любом случае она даст вам возможность оценить игровой автомат, изучить его характеристики и отточить свои гемблинговые навыки, не рискуя реальными средствами.

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