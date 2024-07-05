Чемпион мира по самбо Алексей Леденев и Прохор Шаляпин поддержали российских спортсменов песней «Поднимаем флаг»

Премьера совместной песни Алексея Леденева и Прохора Шаляпина «Поднимаем флаг» состоялась 5 июля 2024 года.

Инициатор создания композиции — российский дзюдоист, обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо Алексей Леденев. Для него эта песня — своего рода подарок российским спортсменам.

— 2024 — максимально спортивный год: в Париже будут Олимпийские игры, на которых многим участникам из России не дадут выступать, в сентябре планировались Всемирные игры дружбы, которые, насколько я знаю, пока что отменили. В такое непростое время надо максимально поддерживать наших спортсменов, — рассказывает о замысле премьеры Алексей Леденев. — Я сам дважды отбирался на Олимпийские игры, в Афины в 2004-м и в Пекин в 2008-м, но, к сожалению, туда не попал. Поэтому боль спортсменов, которые не поедут на Олимпиаду, я полностью прочувствовал на себе. Так родилась идея сделать спортивно-патриотический гимн. Ведь, несмотря на концепцию Пьера де Кубертена о необходимости разъединения спорта и политики на Олимпиаде, к сожалению, в последние годы Олимпийские игры утратили внеполитический контекст, став чисто политическим инструментом.

В песне «Поднимаем флаг» Алексей Леденев постарался объединить спорт, народность и русскую культуру.

— Почему-то у меня в голове сразу звучала песня «Эй, ухнем». Она народная, но исполнял ее Федор Шаляпин. Так у меня возникла идея пригласить продолжателя его традиций Прохора Шаляпина. С Прохором мы давно дружим, он был у меня на шоу «Дзюдо со звездами», —

рассказывает Алексей Леденев. — Поскольку я сам не певец, в этом треке я только читаю текст и немного пою на заднем плане, а Прохор [Шаляпин] исполняет сильные эмоциональные припевы. Он, конечно, всегда приятно меня удивлял своей дисциплинированностью и пунктуальностью. В этом смысле он прямо как настоящий спортсмен — никогда не опоздает, а если что-то обещал, обязательно сделает.

Прохор Шаляпин вспоминает, что предложение записать песню «Поднимаем флаг» от Алексея Леденева стало для него сюрпризом:

— Я этого не ожидал, но согласился сразу. Учитывая то, что сейчас происходит с нашей страной, артисты и яркие представители спорта просто обязаны вносить свою лепту в дело патриотического воспитания молодежи, а еще лучше — объединять нашу народную культуру со спортом. Я считаю Алексея Леденева выдающимся спортсменом и человеком дисциплины. Он много раз на собственном примере показывал, как можно взять себя в руки и, например, похудеть или одержать победу. Благодаря новой песне мы можем подбадривать наших спортсменов, которые всегда и во все времена показывали очень высокие результаты. Мне, конечно, далеко до Федора Шаляпина, который был гением и столпом русской культуры, но равняться все равно лучше на него, чем на все остальное. У меня нет такого голоса, как у него, но мне тоже искренне нравятся народные песни, и я их пою. Для записи «Поднимаем флаг» я сначала предложил Леше [Леденеву] использовать голос самого Федора Ивановича из легендарной «Эй, ухнем», но он настоял на том, чтобы спел именно я. Мне это даже польстило — на мой взгляд, получилось неплохо. Ну а Леше [Леденеву] я посоветовал читать речитативы так, чтобы было сразу понятно, о чем песня, и со своей задачей он справился. В этой песне мне особенно нравится текст — он ободряющий, дающий надежду, силу, позитив. Под нее даже можно тренироваться в тренажерном зале.

Песня «Поднимаем флаг» получилась очень универсальной, поэтому дуэт готовится представлять ее на самых разных мероприятиях.

— Как спортсмен я закладываю в «Поднимаем флаг» спортивный смысл, но в то же время в ней можно найти много отсылок и к патриотизму, армии, государственным символам России, — рассуждает Алексей Леденев. — Получился мотивационный трек вообще для всех граждан нашей страны. Спорт как неотъемлемая часть нашей жизни — это здорово, но, тем не менее, трек призван вызывать у людей эмоциональный подъем и мотивацию к благим делам в самых разных обстоятельствах. Поэтому мы с Прохором [Шаляпиным] будем стараться выступать с этой песней буквально везде: она подходит и на дни города, и на День России, и на День Государственного флага России, и на любые спортивные мероприятия.