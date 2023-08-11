Чемпионат «История будущего»: Российский фонд культуры приглашает студентов России и зарубежья представить свои культурные проекты

Открылся прием заявок на чемпионат «История будущего», который вот уже третий год подряд становится площадкой для реализации смелых творческих проектов талантливой молодежи. В этом году Чемпионат выходит на международную арену: к участию приглашаются иностранные студенты. Организатор Чемпионата – Российский фонд культуры.

«История будущего» – это возможность для молодых людей проявить себя и реализовать свой творческий потенциал, а главное, приобрести новые практические навыки и представить миру свой культурный проект при экспертной поддержке Российского фонда культуры. Для участников Чемпионата организована интенсивная программа в форме актуального сегодня игрового обучения: тематические лекции, мастер-классы, круглые столы и встречи с экспертами, в ходе которых лидеры креативной отрасли поделятся опытом развития творческого сектора в России.

В 2023 году чемпионат «История будущего» состоится уже в третий раз и впервые объединит не только российских, но и русскоговорящих студентов из других стран. Главная тема Чемпионата – «Культурная мозаика: прошлое, настоящее, будущее» – предлагает участникам поразмышлять над возможностями развития российской культуры, искусства и истории в современных реалиях. В ходе уникальной образовательной программы командам студентов предстоит улучшить и презентовать свои групповые креативные проекты. Победителем станет наиболее оригинальный и социально востребованный из представленных на Чемпионате проектов.

Конкурсная комиссия Чемпионата ведет прием заявок как лично от студентов, так и от уже сложившихся рабочих групп, тем самым обеспечивая возможность участия максимального числа ребят. В настоящий момент уже известен призовой фонд, который будет распределен между членами команды-победителя. Так, каждый участник команды, занявшей первое место, получит 120 000 рублей.

Участниками Чемпионата могут стать владеющие русским языком студенты возрастом от 18 до 25 лет. Прием заявок от желающих ведется до 30 сентября 2023 года. Очная часть чемпионата «История будущего» пройдет в период с 24 по 26 ноября в Москве, в усадьбе Замятина-Третьякова.

Важность поддержки молодежных инициатив отметила генеральный директор Российского фонда культуры Елена Головнина:

«Будущее креативных индустрий нашей страны находится в руках молодых специалистов. Чемпионат «История будущего» помогает студентам проявить себя, приобрести реальный опыт проектной деятельности и развить всегда актуальные надпрофессиональные навыки. В этом году мы уделяем большое внимание укреплению международного сотрудничества в сфере культуры и будем рады поддержать интересные креативные решения от студентов России и дружественных стран».

Результатом Чемпионата в 2021 году стала компьютерная игра по реальным фактам из жизни Петра I «Петриада», которая помогает изучать историю России в интерактивной форме. В 2022 году победителем стал увлекательный проект о путешествиях «EDU в поезде», в котором семь студентов из Уфы, Иркутска, Донецка, Луганска, Челябинска и Москвы преодолели более 20 000 километров пути и посетили 5 городов России, чтобы рассказать об уникальных местах и замечательных людях нашей страны.

Официальный сайт чемпионата «История будущего»: https://culturechamp.ru .

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