Чемпионы и герои сериала «Спорт Тоша» — вместе с детьми на юбилее ЦДМ!

Герои сериала «Спорт Тоша» от компании «ЯРКО» (входит в группу компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа») стали главными по спорту в юбилейной программе ЦДМ. 9 мая — снова на старт в главном атриуме!

К 65-летнему юбилею ЦДМ – всеми любимого «Центрального Детского Магазина на Лубянке» — с 1 мая по 5 июня дети и взрослые участвуют в большой праздничной программе: детские театральные спектакли, творческие мастер-классы, квесты, мультпарады, кинопоказы, концерты, модное шоу и розыгрыш подарков.

Главными по спорту на юбилее ЦДМ стали Дракоша Тоша и львенок Лева — герои сериала «Спорт Тоша».

3 мая малыши и их родители смогли принять участие в веселых соревнованиях в главном атриуме ЦДМ.

Вместе с обаятельными героями спортивную разминку для юных гостей ЦДМ провела 3-кратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич, член команды проекта #звездныйдесант. В составе команды успешные спортсмены, известные телеведущие, актёры, певцы, художники, общественные деятели — они собственным примером популяризируют спорт и здоровый образ жизни.

— Спорт должен стать для каждого ежедневной полезной привычкой, — отметила Александра Пацкевич. – И если веселые Дракоша Тоша и Лева через сериал «Спорт Тоша» смогут заинтересовать ребят физической активностью, вовлечь их в спорт – это каждому на пользу. А любимому Центральному Детскому магазину спасибо за возможность окунуться в детство!

Малыши на празднике «Спорт Тоши» соревновались в скорости и ловкости, а также знании сюжетов сериала — победители заработали призы от телеканала «МАТЧ!». Для многих стали радостным сюрпризом выступления группы футбольного фристайла.

9 мая с 14-30 до 16-30 в атриуме снова будут ждать малышей Дракоша Тоша и львенок Лева, а разминку с гостями ЦДМ проведет Кирилл Кошарин – мастер спорта по регби, призер множества чемпионатов и большой друг «Спорт Тоши».

Самые настойчивые и упорные гости праздника смогут получить призы, среди которых – уникальные плюшевые копии Дракоши Тоши и львенка Левы.

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