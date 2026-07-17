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Москва

Чемпионы мира и Европы поддержали антинаркотический музей на ВДНХ

By: T1

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Фото: пресс-служба ВДНХ

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Чемпионы мира и Европы поддержали антинаркотический музей на ВДНХ

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Серебряный призёр Паралимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Анастасия Диодорова, а также мастер спорта России, тренер сборной Москвы по мас-рестлингу и бронзовый призёр чемпионата Европы Амаль Сафаров побывали в новом просветительском пространстве «Не/музей» на ВДНХ. Спортсмены назвали экспозицию впечатляющей и рекомендовали её молодёжи как площадку, где без назиданий показывают последствия употребления запрещённых веществ.

«Проект вызывает эмоциональное потрясение — от увиденного буквально мороз по коже, — рассказала Анастасия Диодорова. — Именно поэтому я советую побывать здесь каждому, особенно молодым ребятам. “Не/музей” показывает будущее, которого никто не пожелает. Это честный разговор без нотаций и поучений».

Экспозиция создана при участии ГУ МВД России по Москве и Правительства Москвы. Её главная особенность — применение искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Амаль Сафаров отметил, что называет пространство не просто мультимедийным, а по-настоящему документальным: «Особенно впечатляют ИИ-инсталляции и интерактивность — они зримо показывают разрушительный след, который оставляют наркотики».

В основе выставки — таймлапс-контент на основе реальных медицинских кадров, демонстрирующий, как запрещённые вещества воздействуют на организм человека. Эмоциональный эффект усиливает таймер обратного отсчёта — он помогает осознать, что даже один необдуманный шаг может стать необратимым. Между тематическими зонами размещена портретная галерея: яркие образы счастливых молодых людей соседствуют с изображениями последствий зависимости — контраст заставляет задуматься.

Спортсмены подчеркнули, что подобные проекты важны для профилактики, особенно среди подростков. По их словам, формат «Не/музея» работает сильнее привычных лекций, потому что апеллирует не к страху, а к осознанному выбору через визуальные образы и личное переживание.

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