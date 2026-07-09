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Чен Кимлонг вошёл в редколлегию «За рубежом»

By: editor

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Фото: Евразийская медиагруппа

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Президент Института азиатской перспективы (Asian Vision Institute), советник председателя Национальной ассамблеи Камбоджи в ранге министра Чен Кимлонг стал членом Международной редакционной коллегии издания «За рубежом». Этот видный камбоджийский эксперт сочетает государственную службу, научную работу, преподавание и участие в глобальных дискуссионных платформах.

С 2020 по 2024 год он был заместителем председателя Консультативного совета Национальной ассамблеи, а сегодня входит в Консультативный совет по торговой политике и Национальный совет по науке и инновациям правительства Камбоджи. С ноября 2024 года — заместитель председателя Комитета по внешним связям Центрального комитета Народной партии Камбоджи.

Более 15 лет Чен Кимлонг занимается консалтингом и участвует в международных экспертных обсуждениях, фокусируясь на экономике, инвестициях, геополитике, безопасности и мирной дипломатии. Сотрудничал с Австралийским национальным университетом, Центром политических исследований, министерствами Камбоджи, посольством США и JICA. Имеет PhD по экономике Школы Кроуфорда, магистратуру Университета Кобе и степени в области менеджмента.

«Присоединение Чена Кимлонга усиливает для нас азиатское направление — одно из ключевых для понимания современной мировой политики. Его опыт важен не только как экспертный, но и как междисциплинарный: он соединяет экономический анализ, знание государственных институтов, международную практику и глубокое понимание региональных процессов. Для «За рубежом» принципиально важно говорить о мире без упрощений — через контекст, связи и долгие исторические траектории», — отметил Сергей Деменский.

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