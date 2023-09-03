Что делать в начале осени

Дождь стучит по крышам? Ничего не слышим. Ведь в сентябре столько дел, что осадки просто не могут им помешать. Гуляем в саду Алисы Селезневой, спасаем джунгли, ищем грифонов на улицах города, играем главную роль в собственном фильме и заглядываем в яркие московские окна.

ВЫСТАВКИ

«Как найти грифона»

Выставка о фантастических созданиях и местах, где они обитают. Экспозиция в Центре Гиляровского расскажет о единорогах, грифонах, драконах и прочих чудесных существах, которые украшают московские здания. К примеру, лев и единорог со времен Ивана Грозного были эмблемой Печатного двора. Сфинксы и грифоны украшали решетки и фасады столичных усадеб. С наступлением XX века эта традиция не исчезла: знаменитый Дом со зверями на Чистых прудах, построенный в 1908 году, украшен невероятными фигурами животных и птиц. А на плакатах русские герои сражаются с вражескими драконами – совсем как небесный покровитель столицы, Святой Георгий, который побивает копьем коварного змея. На выставке можно увидеть изразцы, книги, шкатулки, книжные иллюстрации и фотографии необычных деталей фасадов, а также карту, которая подскажет, где найти фантастических существ в Москве. А 19 сентября стартует параллельная программа с лекциями, экскурсиями, мастер-классами и квестами. На них расскажут, откуда вообще взялись фантастические существа в российской символике и узнают об архитектурных сокровищах, связанных с ними.

Когда: 18 августа — 12 ноября.

Где: Центр Гиляровского (Столешников пер., 9, стр. 5).

«Московские окна»

В Подземном музее «Зарядья» ко Дню города откроется выставка «Московские окна». В работах художников XX и XXI столетий представлены зарисовки городской жизни, в которых важную роль играет образ московского окна — своего рода портал между личным и городским пространствами. Зрители становятся наблюдателями и свидетелями историй, которые разворачиваются перед ними – жизненных драм, наблюдений, в которых самые знакомые городские локации предстают в новом свете. На выставке можно увидеть работы Владимира Клавихо Телепнева, Евгения Халдея, Наума Грановского, Сергея Оссовского, Натальи Ворошиловой, Анны Лапшиновой и других деятелей искусства.

Когда: 31 августа — 15 октября.

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1.

«Вертикальное положение»

Больше сотни работ Франциско Инфанте-Арана и Нонны Горюновой покажут на выставке «Вертикальное положение» в РОСИЗО. Работы разных лет из серий «Очаги искривленного пространства», «Аппликации», «Знаки в пейзаже» и других объединяет творческий подход – совмещение геометрических форм с природными. Сам Инфанте называет его «артефактами». В экспозиции они как будто трансформируют пространство и саму реальность.

Когда: 1 сентября – 1 октября.

Где: Петроверигский пер., 4, стр. 1.

«Алексей Боголюбов. К 200-летию со дня рождения»

В Инженерном корпусе Третьяковки 15 сентября откроется выставка работ Алексея Боголюбова. Академик «по живописи морских видов», создатель гидрографических атласов, передвижник, он много работал в Италии, Франции, Швейцарии и Германии. Боголюбов создал свою собственную узнаваемую манеру, которая разительно отличалась от живописных канонов, заданных Иваном Айвазовским. На выставке будут представлены работы художника из собраний Русского музея, ГМИИ им. Пушкина, Эрмитажа, Саратовского художественного музея и других.

В их числе – серии батальных картин, виды приволжских городов, Москвы и Петербурга, а также этюды, созданные в России и Европе, рисунки из путевых альбомов.

Когда: 15 сентября – 21 января 2024.

Где: Лаврушинский пер., 12.

«На вес золота. Люди. Финансы. Эпохи»

В Музее Международного нумизматического клуба 15 сентября откроется выставка, которая раскроет финансовые секреты представителей различных эпох и покажет жизнь обычных людей с их доходами и повседневными тратами. Можно будет полюбоваться на монеты Древней Греции и знаменитые статеры Александра Македонского, познакомиться с серебряными денариями и золотыми ауреусами античного Рима, насладиться красотой золотых динаров Арабского Востока, изучить пенсы, шиллинги, флорины, кроны и соверены времен королевы Виктории, увидеть рубли и копейки дореволюционной России времен Николая II.

Когда: 15 сентября 2023 – 15 марта 2024.

Где: Большой Афанасьевский переулок, д. 24.

КИНО

«Машина времени»

Мультимедийное шоу переносит зрителей в прошлое, где они станут свидетелями того, как строились белокаменные стены Китай-города, увидят, как Дмитрий Донской возвращается с Куликова поля, появляются первые столичные высотки, строится метро. В съемках масштабного проекта приняли участие 300 актеров, которые учились владеть мечом и носить шлемы, и даже настраивать радиолу советских времен. Специально для них создали 500 исторически достоверных костюмов.

Когда: ежедневно.

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1.

«Гагарин. Лейтенант неба»

Следующая станция – космос! Фильм в формате 360, который создали медиахудожники Ян Калнберзин и Евгений Афонин и композитор Николай Попов переносит зрителей вслед за Юрием Гагариным, который первым совершил полет в космос. Благодаря нейронным сетям и 3D-графике авторам удалось создать невероятно реалистичный фильм, который позволит наблюдать за полетом корабля «Восток-1», посмотреть за излучением солнечного света и увидеть множество спутников на орбите.

Когда: ежедневно.

Где: ул. Варварка, 6, стр. 1.

МУЗЫКА И ТЕАТР

«Шалом 48–23»

Первая премьера сезона в «Шаломе» — спектакль-концерт о прошлом, настоящем и будущем еврейского театра. На основе интервью с артистами труппы Олег Липовецкий и Лара Бессмертная написали пьесу, точкой отсчета которой стал 1948 год. Именно тогда был убит режиссер Соломон Михоэлс, в том же году родился Геннадий Абрамов, старейший артист «Шалома».

Саундтрек спектакля — музыка и песни, ставшие неотъемлемой частью жизни артистов театра, а также музыкальные произведения, входившие в спектакли еврейского театра в разные периоды его истории. Все исполняются вживую артистами театра и профессиональными музыкантами.

Когда: 20-21 сентября.

Где: Варшавское ш., 71, корп. 1.

«Мастер и Маргарита»

Важная музыкальная премьера пройдет 23 сентября в Доме музыки. Впервые на его сцене прозвучит симфонический цикл «Мастер и Маргарита» композитора Константина Хазановича. Его исполнят «Оркестр двух столиц» под управлением Михаила Голикова. Музыкальные картины будут дополняться театральным действием: Джулиано ди Капуа, Софья Шустрова и Александр Мицкевич прочтут избранные отрывки из романа Михаила Булгакова. Режиссер проекта – Иван Миневцев.

Когда: 23 сентября, 19.00.

Где: ММДМ, Светлановский зал (Космодамианская наб., 52, стр. 8).

«Любовь по Маркесу»

Сценическая фантазия худрука Театра им. Маяковского Егора Перегудова по мотивам повести «Вспоминая моих грустных шлюх». Главный герой, 90-летний Габриэль, верен, что о любви знает все. Пока не встречает юную девушку, которая переворачивает его жизнь. Спектакль наполнен музыкой и танцами, эффектную сценографию создал Владимир Арефьев. В главных ролях – Игорь Костолевский, Ольга Прокофьева, Дарья Хорошилова.

Когда: 10, 21 сентября.

Где: ул. Большая Никитская, 19/13.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский центр Музея Москвы

В сентябре стартует новый сезон мероприятий Детского центра Музея Москвы — главной лаборатории по исследованию города для детей от 0 до 16 лет. В программе представлены групповые, школьные и каникулярные программы, интерактивные прогулки, спектакли, сезонные праздники, дни рождения и занятия москвоведением, современными танцами, иллюстрацией и рисованием, актерским мастерством, сценическим движением, а также лекции по истории искусств и многое другое. В новом сезоне дети познакомятся с выставками музея, создадут собственные проекты, встретятся с интересными людьми, а также будут играть, общаться, фантазировать, изобретать, конструировать из бумаги и картона, смотреть и придумывать фильмы и спектакли.

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