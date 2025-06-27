Что и как читают молодые россияне

В преддверии Дня молодежи книжный сервис Строки провел исследование, посвященное привычкам чтения россиян до 35 лет. Аналитика основана на данных о чтении и прослушивании книг за 2025 год.

Женщины читают больше, молодежь чаще выбирает аудио

Наибольшую активность в чтении демонстрируют женщины в возрасте от 18 до 35 лет. За ними — мужчины той же возрастной группы, а также девушки и юноши младше 18 лет.

Интересно, что аудиокниги оказались на 10% популярнее, чем электронные книги среди молодежи. Это особенно заметно в возрасте 18-35 лет — выбор аудиоформата часто связан с удобством «чтения на ходу», в том числе в дороге, на тренировке или во время прогулки, а также во время домашних дел.

Кто и сколько читает

Больше всего книг — во всех форматах — читают пользователи от 25 до 34 лет. На втором месте по активности — подростки младше 18 лет, затем следуют молодые взрослые от 18 до 24 лет.

Что читают молодые читатели

Сервис Строки выделил топ популярных жанров среди разных возрастных категорий:

До 18 лет: фэнтези, классика, фантастика, любовные романы и современная литература.

18-35 лет: фэнтези, любовные романы, современная литература, фантастика, а также — неожиданно — книги для детей (часто в контексте родительства или ностальгии).

Кто в топе

Самые популярные авторы среди молодежи:

Антон Чехов — классика не теряет актуальности, особенно после школьной программы.

Дарья Донцова остаётся востребованной у женской аудитории всех возрастов.

Также пользователи любят комиксы Woorie, контент студии «Терменвокс» и произведения, озвученные радиоведущей Аллой Човжик.

Топ-5 книг среди молодежи по версии Строк