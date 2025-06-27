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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUЧто и как читают молодые россияне

Что и как читают молодые россияне

editor
By editor
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книги

В преддверии Дня молодежи книжный сервис Строки провел исследование, посвященное привычкам чтения россиян до 35 лет. Аналитика основана на данных о чтении и прослушивании книг за 2025 год.

Женщины читают больше, молодежь чаще выбирает аудио

Наибольшую активность в чтении демонстрируют женщины в возрасте от 18 до 35 лет. За ними — мужчины той же возрастной группы, а также девушки и юноши младше 18 лет.

Интересно, что аудиокниги оказались на 10% популярнее, чем электронные книги среди молодежи. Это особенно заметно в возрасте 18-35 лет — выбор аудиоформата часто связан с удобством «чтения на ходу», в том числе в дороге, на тренировке или во время прогулки, а также во время домашних дел.

Кто и сколько читает

Больше всего книг — во всех форматах — читают пользователи от 25 до 34 лет. На втором месте по активности — подростки младше 18 лет, затем следуют молодые взрослые от 18 до 24 лет.

Что читают молодые читатели

Сервис Строки выделил топ популярных жанров среди разных возрастных категорий:

  • До 18 лет: фэнтези, классика, фантастика, любовные романы и современная литература.
  • 18-35 лет: фэнтези, любовные романы, современная литература, фантастика, а также — неожиданно — книги для детей (часто в контексте родительства или ностальгии).

Кто в топе

Самые популярные авторы среди молодежи:

  • Антон Чехов — классика не теряет актуальности, особенно после школьной программы.
  • Дарья Донцова остаётся востребованной у женской аудитории всех возрастов.
  • Также пользователи любят комиксы Woorie, контент студии «Терменвокс» и произведения, озвученные радиоведущей Аллой Човжик.

Топ-5 книг среди молодежи по версии Строк

  • «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» — мотивирующий нон-фикшн, не теряющий популярности уже несколько лет.
  • «Четвертое крыло» — фэнтези-бестселлер, чья популярность резко выросла после новостей об экранизации.
  • «Зацепить 13-го» — быстро набравший медийность подростковый роман.
  • «Мастер и Маргарита» — интерес к роману Булгакова вновь вспыхнул благодаря новой экранизации Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь.
  • «Преступление и наказание» — классику активно перечитывают после премьеры сериала Владимира Мирзоева, вызвавшего бурное обсуждение в медиа.
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