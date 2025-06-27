Что и как читают молодые россияне

В преддверии Дня молодежи книжный сервис Строки провел исследование, посвященное привычкам чтения россиян до 35 лет. Аналитика основана на данных о чтении и прослушивании книг за 2025 год.
Женщины читают больше, молодежь чаще выбирает аудио
Наибольшую активность в чтении демонстрируют женщины в возрасте от 18 до 35 лет. За ними — мужчины той же возрастной группы, а также девушки и юноши младше 18 лет.
Интересно, что аудиокниги оказались на 10% популярнее, чем электронные книги среди молодежи. Это особенно заметно в возрасте 18-35 лет — выбор аудиоформата часто связан с удобством «чтения на ходу», в том числе в дороге, на тренировке или во время прогулки, а также во время домашних дел.
Кто и сколько читает
Больше всего книг — во всех форматах — читают пользователи от 25 до 34 лет. На втором месте по активности — подростки младше 18 лет, затем следуют молодые взрослые от 18 до 24 лет.
Что читают молодые читатели
Сервис Строки выделил топ популярных жанров среди разных возрастных категорий:
- До 18 лет: фэнтези, классика, фантастика, любовные романы и современная литература.
- 18-35 лет: фэнтези, любовные романы, современная литература, фантастика, а также — неожиданно — книги для детей (часто в контексте родительства или ностальгии).
Кто в топе
Самые популярные авторы среди молодежи:
- Антон Чехов — классика не теряет актуальности, особенно после школьной программы.
- Дарья Донцова остаётся востребованной у женской аудитории всех возрастов.
- Также пользователи любят комиксы Woorie, контент студии «Терменвокс» и произведения, озвученные радиоведущей Аллой Човжик.
Топ-5 книг среди молодежи по версии Строк
- «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» — мотивирующий нон-фикшн, не теряющий популярности уже несколько лет.
- «Четвертое крыло» — фэнтези-бестселлер, чья популярность резко выросла после новостей об экранизации.
- «Зацепить 13-го» — быстро набравший медийность подростковый роман.
- «Мастер и Маргарита» — интерес к роману Булгакова вновь вспыхнул благодаря новой экранизации Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь.
- «Преступление и наказание» — классику активно перечитывают после премьеры сериала Владимира Мирзоева, вызвавшего бурное обсуждение в медиа.