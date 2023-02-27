Кто-нибудь из вас задавался вопросом о том, как и когда в мире появились заведения для азартных игр?

Что приходит первое в голову, когда человек слышит: «Я был в казино!». У большинства это слово ассоциируется с Америкой. Конечно! Лас-Вегас, игорный зал, рулетка, игровые автоматы, покрытые зеленым сукном столы, крупье, девочки, зазывающие гостей и разносящие прохладительные напитки, суровые парни в темных очках и черных костюмах… Да, такой образ игровых заведений нам преподносит штамп американского кинематографа. Её величества – Фабрика грёз Голливуд.

Но, увы. Всё началось не там, не так, и вообще не известно где. И, скорее всего от скуки, да и с простых обычных игр в среде воинов, моряков или людей, которым просто нравится праздно проводить время.

А что может быть проще, чем игра в кости? Вот с неё-то всё и началось.

Если мы посмотрим на историю Древнего мира, то узнаем, что в Древней Греции и в Древнем Риме игры на деньги были запрещены. Да, военноначальникам не нравилось, что их солдаты проигрывают императорское жалование, положенное им за успехи в кампаниях и безупречную службу.

Игры на деньги подрывали боевой дух и приводили к скандальным стычкам. Нередко с тяжелыми последствиями для здоровья. Кстати, в юридических текстах Древнего Рима азартные игры назывались, как «деморализующие и низкопробные».

А древнеиндийский эпос «Махабхарта» очень подробно описывает последствия азартных игр для проигравшегося человека:

«О святой, призванный хитрыми игроками, искусными в игре в кости, я был лишен богатства и царства из-за азартных игр. Я не специалист по игре в кости и не знаком с обманом. Грешные люди нечестным путем победили меня в игре», - жаловался на свой проигрыш один из героев эпоса Юдхиштира.

Конечно, не обошли азартные игры и Древний Китай. Первые упоминания в летописях Китая относятся к 2 тысячелетию до н.э. Но, только в 17-м веке казинО (от итальянского слова «каза» – дом, домик для «культурного» времяпровождения) были представлены обществу в формате тех традиций, которые дошли до нашего времени.

Но, вернемся в глубину веков

Интересно и то, что с расцветом Новой Эры, игры никуда не ушли. В них играли все – от детей крестьян до служек при императорских или королевских дворах. Кости, бабки, камушки, карты и т.д. – это то, что известно нам из истории игр.

А вы знаете как изобрели рулетку?

Отдельные исследователи считают, что рулетку придумал великий математик и философ Блёз Паскаль. Другие говорят о том, что рулетка была придумана в средневековом Китае. Есть версия, что её создал офицер полиции Габриэль де Сартине, который хотел придумать азартную игру, в которой невозможно было бы жульничать. Но, самая невероятная теория говорит о том, что рулетку придумал солдат Древнеримской Империи. Он смотрел на крутящееся колесо завалившейся на бок телеги… И, конечно, мы допускаем что Паскаль создал, возможно первые правила для этой игры, но, всё же, история солдата, нам представляется наиболее вероятной.

Если же говорить о психологии игроков, то люди, играющие в азартные игры очень суеверны. Если бы они ни во что не верили, то не продолжали бы играть и выигрывать. В силу своей внутренней убежденности в какие-то «мистические», зачастую, придуманные ими самими идеи, они верят в то, что они могут обмануть богиню удачи Фортуну и иногда им это удается. Но, как известно, боги не прощают обман. И тогда человек теряет материальные и семейные ценности, социальные связи, профессиональное мастерство и плохо заканчивает, опустившись на самое дно общества.

Прогресс не стоит на месте

Погружаясь в историю игры, нельзя обойти стороной и игровые автоматы, так называемые «однорукие бандиты», чьё название они получили за то, что с помощью рычага и хитрой механики «они ловко выуживают деньги у простаков в пользу заведения», которые ввязались в игру.

Мы не знаем точно, были ли игровые автоматы на деньги в средневековье или в более позднее время, но известно точно, что механический агрегат появился в 1895 году в пуританской Америке. Его авторство принадлежит механику Чарлзу Фей. И механизм этого устройства, распространился “де-факто” на все такие устройства вплоть до наших дней.

Но, время не стоит на месте. Прогресс тоже. В мир приходят новые технологии и новые возможности. С развитием компьютерных и сетевых технологий, те самые «домики для культурного времяпровождения» сменяет возможность индивидуальной игры. Такие игры приходят в сеть и история казино выходит на новый виток. Сервисы начинают залавливать доверчивых простофиль в режиме онлайн.

Конечно, не зря же рулетку называет «игрой Дъявола»!.. А почему? Ответ прост – 666, такова сумма всех значений ячеек (от 0 до 36) на классической рулетке, одной из самых популярных игр в казино. В нумерологии 666 же, считается числом Дъявола или, как его называют, Антихриста, Сатаны, который ведет человечество через грехи к погибели.

Впрочем, о психологической зависимости игроков мы говорили ранее.

Тем не менее люди играли и продолжают играть. И в истории игорных заведений известны крупные удачливые игроки и те, кто проигрывал тоже по-крупному.

Примеров тому множество и вот некоторые из них:

40 млн долларов (точнее 39 713 982) составил самый большой в истории джекпот-выигрыш в игровом автомате. Фортуна улыбнулась в 2003 году 25-летнему американцу, разработчику программного обеспечения.

16,4 млн долларов за пять с половиной часов (330 минут) лишился австралийский девелопер Гарри Какавас. Это рекорд по скорости трат в игорных заведениях.

Но самой невероятной кажется история игрока в покер Арчи Караса. У него было всего 50 долларов в кармане, когда он пришел в казино. За три года игры он выиграл 40 млн. И за последующие три недели проиграл их все...

Играли в азартные игры и русские писатели. Александр Сергеевич Пушкин, карточный долг которого на момент смерти составил перед частными лицами составляла 92,5 тыс рублей, а перед казной – 43 тыс 333 рубля.

Играл и Лев Толстой, и Федор Михайлович Достоевский. Кстати, гонорар, полученный последним за роман «Игрок» позволил ему полностью расплатиться с долгами за азартные игры.

Что касается же современных заведений для игр, как мы и рассказывали ранее, образ их во многом превознесен кинематографом. И не только Фабрикой Грёз. Киностудии многих зарубежных стран в своих фильмах представляют сюжеты, в которых главный герой идет в казино, играет в карты, рулетку, не оставляет без внимания игровые автоматы. Всё это преподносится как некий культ, благодаря которому можно обогатиться в мгновения. Но, мало кто знает, что за любой успех рано или поздно последует неизбежная плата. Об этом создатели фильмов умалчивают.

В современной России азартные игры, как и заведения для них запрещены. Они могут существовать только в нескольких территориальных зонах. Таково положение закона, принятого в 2006-м году. Действуют они и в настоящее время.

Точка зрения

Азартные игры, казино и тому подобные увеселительные заведения остаются неизменным атрибутом, в том числе и современной отечественной литературы. К ней относятся такие жанры, как детектив, городской роман, шпионский детектив, фантастика и др. Пусть же они остаются на страницах книг или на экранах кино. Как мечты, фантазии и мифы, которые зритель или читатель будет сопереживать с героями при прочтении книги или просмотре фильма.

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