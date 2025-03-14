Что можно увидеть в «Музее СВО» на ВДНХ

Экспозиция знакомит гостей с историями подвигов участников специальной военной операции, различными видами российского вооружения, а также предметами быта, которыми ежедневно пользуются бойцы. Кроме того, посетители узнают важные факты о ходе спецоперации и познакомятся с историей возвращения Крыма в состав Российской Федерации.

ВДНХ приглашает москвичей и гостей столицы подробно познакомиться со спецпроектом «Музей СВО». Он открыт в павильоне № 58 «Земледелие». Спецпроект приурочен к Году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспозиция посвящена воинским традициям России и жизни солдат и офицеров на передовой. В ней представлены уникальные экспонаты, например фотографии и шевроны участников специальной военной операции (СВО), их экипировка и предметы быта, образцы уничтоженной боевой техники противника. Ряд экспонатов музею передали российские военные.

Выставочное пространство «Музея СВО» разделено на семь частей — это макет зоны боевых действий, «Аллея славы», мемориал «Путь воина», «Городской бой», «Опорный пункт», «Крым», «Русский лес — боевая ботаника». Посетители могут увидеть карты местности, макеты сражений и награды военнослужащих, а также познакомиться с бытом российских солдат и офицеров.

Начать знакомство с музеем предлагается с макета зоны боевых действий. На нем в масштабе 1:35 воспроизведена линия фронта на одном из важных участков специальной военной операции. Здесь воссоздана каждая деталь боя за Артемовск (Бахмут). На макете представлены точные копии военной техники, зданий и сооружений. Над ним установлен интерактивный экран: он поможет гостям больше узнать о технических достижениях современной Российской армии.

Центральная роль в экспозиции отведена героям спецоперации. Гости могут подойти к интерактивным стендам и познакомиться с биографиями и подвигами военнослужащих различных видов и родов войск, участвующих в СВО.

Одна из ключевых идей спецпроекта — показать преемственность российских воинских традиций, подчеркнув неразрывную связь между поколениями защитников Отечества. Эта идея в полной мере воплощается в части экспозиции под названием «Аллея славы». Пройдя по ней, посетители увидят главные военные награды разных лет. Здесь демонстрируется около 70 полноразмерных копий орденов и медалей. Также в этой части выставки рассказывается о подвигах бойцов Красной армии, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, об их мужественной и самоотверженной борьбе с фашистскими захватчиками.

Почтить память героев, защищавших Родину ценой своей жизни, можно возле мемориала «Путь воина». Монументальные фигуры военных, символизирующие представителей разных родов войск Вооруженных сил России, возвышаются над алой звездой в центре мемориала. Рядом на экранах — имена погибших в бою воинов, награжденных орденом Мужества и медалью «Золотая Звезда».

Затем стоит осмотреть воссозданный опорный пункт. Здесь можно узнать о быте бойцов на передовой. Мультимедийные стелы, установленные у входа в пункт, позволяют услышать разговоры военных и создают эффект присутствия.

Еще одна значимая часть выставки — «Городской бой». Она демонстрирует роль расчетов беспилотных летательных аппаратов в освобождении городов. Еще посетителям будет интересна часть экспозиции под названием «Крым». Гости могут ознакомиться с информацией о тех, кто сыграл ключевую роль в воссоединении Крыма с Россией. Кроме того, здесь рассказывают о важных событиях в истории полуострова, например о том, как 12 мая 1944 года Крым был полностью освобожден от фашистских захватчиков.

Важнейшая часть музея — «Русский лес — боевая ботаника», где представлена поверженная военная техника противника средствами ракетно-артиллерийских систем Вооруженных сил России: «Магнолией», «Вербой» и другими. Многие из них не имеют аналогов в мире.

Спецпроект «Музей СВО» открылся 23 февраля этого года.