Что нужно знать о Бодруме, тем, кто собирается туда впервые

Бодрум – не просто точка на карте, это атмосфера и, даже если хотите, стиль жизни. Это то место, где история встречается с современностью, где древние легенды переплетаются с роскошью и где каждый путешественник может открыть для себя что-то новое. Туроператор, заместитель генерального директора по развитию туристической компании «IZI TOUR» Алена Фомина рассказывает, что нужно знать об этом регионе тем, кто собирается туда впервые.

Лучшее время для посещения Бодрума – это весна (май-июнь) и осень (сентябрь-октябрь), когда нет изнуряющей жары, а море достаточно теплое для купания. Билеты лучше бронировать заранее, особенно если едете в пик сезона. Например, сейчас авиаперелеты на август стоят очень дорого и снижения цен точно ждать не стоит.

Итак, вы приобрели билеты и отель. Заранее подумайте о трансфере из аэропорта Милас-Бодрум (BJV) до вашего отеля. Вариантов несколько: от шаттлов и такси до аренды автомобиля. Последний вариант даст вам свободу передвижения по окрестностям, но учтите особенности местного трафика.

Выбор места проживания: от роскоши до уюта

В Бодруме можно найти жилье на любой вкус и кошелек — от шикарных отелей «все включено» до уютных апартаментов и гостевых домов. Выбор зависит от ваших предпочтений и бюджета. Если вы ищете спокойный отдых вдали от шума, выбирайте отели в окрестностях Бодрума. Если же вам важна близость к центру города и развлечениям, то лучше остановиться в самом Бодруме.

При выборе отеля обратите внимание на наличие бассейна, близость к пляжу, наличие ресторанов и баров, а также отзывы других туристов. Апартаменты и гостевые дома – отличный вариант для тех, кто предпочитает более уединенный и экономичный отдых.

Транспорт в Бодруме: как перемещаться по городу и окрестностям

По Бодруму удобно передвигаться на долмушах (маршрутках), которые курсируют по основным маршрутам и стоят недорого. Такси – понятно, более дорогой вариант. Если вы планируете исследовать окрестности Бодрума, то идеально, конечно, арендовать автомобиль.

Многие рент-конторы даже не требуют иностранных карт, что очень актуально для россиян. Только помните про особенности «национальной езды», поэтому будьте внимательны на дороге, особенно на горных перевалах.

Также в Бодруме отлично развита система морского транспорта. Вы можете совершить прогулку на яхте или катере, посетить близлежащие острова или отправиться в соседние города. Морские прогулки – отличный способ увидеть Бодрум с другой стороны и насладиться красотой Эгейского моря.

Кухня Бодрума: гастрономический рай

Турецкая кухня – настоящее богатство вкусов и ароматов. В Бодруме вы сможете попробовать все разнообразие турецких блюд, от кебабов и мезе до свежей рыбы и морепродуктов. Обязательно попробуйте местные деликатесы, такие как гезлеме (лепешки с начинкой), балык-экмек (рыба в хлебе) и различные виды сладостей.

И, конечно, бодрумская кухня – это морепродукты. Свежая рыба, кальмары, осьминоги, креветки и мидии – все это подается в самых разнообразных вариациях: жареное на гриле, запеченное в духовке, тушеное с овощами или добавленное в салаты. Особой популярностью пользуется «балык-экмек» – жареная рыба в хлебе, которая продается на каждом углу. Уникальным блюдом назвать «ахтакпот» – осьминог, приготовленный на углях, который подается с лимонным соком и оливковым маслом.

Что посмотреть в Бодруме: история, культура и красота

Бодрум – город с богатой и уникальной историей. Исследуйте руины Галикарнасского мавзолея, одного из семи чудес древнего мира. Прогуляйтесь по старому городу с его узкими улочками с белоснежными домами, посетите Бодрумский замок Святого Петра, в котором расположен музей подводной археологии. А если отправитесь на морскую прогулку, загляните на остров Караада. В переводе это означает Черный остров, но на самом деле он – изумрудно-голубой. Здесь можно искупаться в термальных источниках и грязевых ваннах.

Пляжи Бодрума: выбираем свой идеальный берег

И, конечно, Бодрум – это пляжи на любой вкус, есть и песчаные, есть галечными. Каждый пляж имеет свою атмосферу. Один из самых популярных – Гюмбет, с множеством баров, ресторанов и водных видов спорта. Битез – более спокойный и уединенный пляж, подходящий для семейного отдыха. Тургутрейс – длинный и песчаный, с пологим входом в море, сюда идеально ехать с детьми. Ялыкавак – роскошный пляж с дорогими отелями и яхт-клубом. Ортакент –с широкой полосой песка и множеством кафе и ресторанов. Выберите тот, который соответствует вашим предпочтениям, и наслаждайтесь солнцем и морем.