Что ожидать от нового сезона «Вампиров средней полосы»?

Третий сезон бессмертного хита онлайн-кинотеатра START будет незабываемым. Не в последнюю очередь благодаря ярким новым персонажам — уральским вампирам под предводительством Бориса Феликсовича (Егор Дружинин). Кто они, главные противники деда Славы и его семьи? И каким будет исход этой битвы? Делимся первыми подробностями и раскрываем имена новых героев, которых сыграют Никита Тарасов, Евгения Дмитриева, Мария Лисовая и другие. Съемки продолжения культового сериала о смоленских вампирах стартовали в середине мая в Москве.

Поклонники «Вампиров средней полосы» помнят, что второй сезон закончился зловещим предупреждением: Борис Феликсович со смоленскими вовсе не закончил. Он не успокоится, пока не отомстит семье деда Славы (Юрий Стоянов), давшей приют беглянке Миле (Ева Смирнова). Правда, чтобы продолжить начатое, ему нужно одобрение всей уральской общины, живущей на изолированной и скрытой от глаз ферме. Далеко не все из них хотят враждовать, а кое-кто и сочувствует Миле.

Властная 500-летняя Госпожа (Евгения Дмитриева) немногословна, жестока и любит играть на фортепиано. Она дворянка до мозга костей и главная хранительница традиций в уральской общине. Ее волосы уложены роковыми волнами в стиле начала XX века — в технике ондуляции. Специальный парик платиновой блондинки укладывали отваром льняного семени — средством, широко используемым в начале XX века.

«Смоленские вампиры более завязаны на контакте с людьми, а вот наша уральская банда такая непростая, не такая добренькая, не такая человечная. Остальных секретов я раскрывать не буду. Мне кажется, в этом и есть интрига, когда все начинают смотреть и ждать следующих серий», — рассказывает Евгения Дмитриева.

Антон Косточкин и Мария Лисовая сыграют в новом сезоне брата и сестру — Стефана и Мию. Они вампиры относительно «молодые», младше Госпожи. И именно им предстоит внести разлад в отношения смоленских вампиров своими интригами. Стиль Стефана — яркая эклектика, в которой сочетаются шелковые халаты, платиновый ирокез, леопардовый принт и грилзы на зубах (это помимо клыков).

«Стефан — классический траблмейкер. Он идеально адаптируется ко времени и пространству, в котором живет. Он все время провоцирует, постоянно тусуется и создает проблемы, потому что только так ему не скучно. Он вечно ищет приключений на свою задницу и никогда за них не расплачивается. Он же бессмертен», — говорит Антон Косточкин.

Шоураннер проекта и режиссер третьего сезона Алексей Акимов позвал Антона на пробы после того, как увидел его в «Электротеатре» на концерте «Про Рок». «В этом номере кроме кожаных штанов и огромной платформы, на мне ничего не было, — рассказывает актер. — И когда уже прошло утверждение, я с этими же штанами приехал сразу на первую примерку и говорю: “Они по-любому должны быть, потому что они круто выглядят”. В этих штанах я теперь снимаюсь чаще всего. Но я не учел одну вещь: они с начесом, они не пропускают совершенно воздух, и в них нет карманов. В общем, это бывает иногда неудобно, но я надеюсь, что выглядит очень круто». Вместе с художником по костюмам Севериной Недельчук Косточкин добавил немало акцентных деталей в образ Стефана — от сумки с леопардовым принтом до необычных сережек.

Экранной сестре Антона достался чуть более сдержанный образ, но Марии Лисовой все равно придется провести немало времени в кресле гримера: половину ее лица занимает шрам от ожога — ведь когда-то Мию брат спас от сжигания на костре.

«Моя героиня ненавидит людей за то, что они поступили с ней несправедливо, изуродовав ее лицо, — делится Мария Лисовая. — Шрам — вечное напоминание о том, что люди очень жестоки и с ними нужно обращаться так же. Из-за шрама и татуировок, чтобы подготовиться к выходу в кадр, мне необходимо около двух с половиной часов. Грим проходит в несколько этапов: сперва тату, затем пластика, после этого грим и доработка шрама. Волосами занимаются параллельно, но тоже в несколько этапов. Кстати, меня природа наградила собственными клыками. Они у меня ярко выражены, так что я всегда считала себя немного вампиром. В детстве я обожала фильм “Вампиреныш” и вырезала себе клыки из бумаги, а когда выросли мои собственные, то во всех дворовых играх я играла ведьм, вампиров и всякую нечесть. Когда я впервые надела капу с клыками на пробе грима, то почувствовала мощь! Силу! Есть в них все-таки какая-то магия».

Уральские вампиры отличаются от смоленских не только тем, что их больше. Разнятся и ситуации, в ходе которых можно стать вампиром: на Урале это право, которое можно заработать участием в жестоком ритуале охоты. Во время одного из таких ритуалов мы познакомимся со всеми членами уральской общины. Кроме Госпожи, Стефана и Мии это не очень удачливый Николя (Павел Братковский), а также бессмертная пара Демид (Дмитрий Миллер) и Серафима (Софья Шидловская).

«Серафиме, на минуточку, целых 300 лет, но выглядит она на мои 26. В молодости сбежала из дома с купцом Демидом, вышла за него замуж и потом, спустя время, обратила в вампира, потому что не представляет своей жизни без него. Серафима — образ идеальной жены, воздушная, миролюбивая, выступает против неоправданной жестокости и насилия, с которыми сталкивается в собственной же общине. Пусть это прозвучит нескромно, но я чувствую, что была рождена для этой роли! (Смеется). Мне все это так идет! У меня такие красивые платья, а клыки… Я их просто обожаю. Единственное, они оказались несколько длиннее, чем мы рассчитывали, и поначалу мне было не очень удобно с ними говорить. Но я с этим справилась и сейчас чувствую себя с ними единым целым», — рассказывает Софья Шидловская.

Есть у общины Бориса и свой Профессор, отвечающий за научные изыскания, своеобразный антипод Жана — его сыграет Никита Тарасов. Актер читал сценарий пилота «Вампиров средней полосы» около 8 лет назад: его хотели пригласить на роль Жана, которую в итоге сыграл Артем Ткаченко. «Позже я посмотрел первый сезон и подумал: “Надо бы все же зайти в этот сериал. Этот проект точно без меня не обойдется!” — улыбается Никита Тарасов. — Подумал и тут же забыл про это. Прошло всего-то несколько лет и — бац! Теперь я антагонист героя Артема. Сводим счеты, так сказать, прямо в кадре на глазах у публики».

Кстати, именно с роли в вампирской саге когда-то началась кинокарьера юного выпускника Школы-студии МХАТ. «Фильм “Дневной представитель” уже сложно найти даже на торрентах, — рассказывает Тарасов. — Но именно с роли молодого наместника Дракулы и началась, можно сказать, моя актерская карьера. И надо отдать должное, за двадцать с лишним лет российский кинематограф в технологическом плане сильно вырос. У нас не отваливаются клыки и ногти, кровь можно хоть пить, хоть на хлеб намазывать. Есть любой консистенции, на любой вкус».

Наконец, на ферме живет и загадочная Отшельница (Лаура Пицхелаури), чей взгляд на вампирский образ жизни явно отличается от остальных. Она живет в уединении в чаще леса, подкармливает косуль, контролирует популяцию волков, а еще помогает людям как травник — когда не справляется доказательная медицина.

Напомним, первый сезон «Вампиров средней полосы», режиссером которого выступил Антон Маслов, вышел на экраны в марте 2021-го, и многие медиа и критики назвали проект одним из лучших сериалов года. 29 декабря того же года вышел часовой эпизод «Вампиры средней полосы. Новая кровь» — приквел первого сезона и редкий в отечественной сериальной индустрии пример новогоднего спецэпизода. Премьера второго сезона, режиссером которого стал Дмитрий Грибанов, состоялась 13 декабря 2022 года.

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?

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