 Что почитать ребенку в День китов и дельфинов

День китов и дельфинов, который отмечается во всем мире 23 июля, – отличный повод познакомить детей с удивительными морскими млекопитающими и поговорить об ответственности человека за сохранение животного мира во всем его многообразии. Подборку книг подготовила Мария Терехова, руководитель издательства «Ламинария».

«День, когда я встретил кита», Дэвис Бенджи, издательство «Поляндрия», 3+

История дружбы малыша Ника и китенка, выброшенного на сушу во время бури. Мальчик понимает, что на берегу киту небезопасно, и решается поселить его в своей ванной. Вскоре китенка обнаруживает папа Ника, и вместе с сыном они возвращают его в родную стихию. Книжка-картинка с лаконичным текстом, которая будет интересна даже самым маленьким читателям.

«Улитка и кит», Джулия Дональдсон, Аксель Шеффлер, издательство «Машины творения», 3+

Дружба не знает границ и может случиться даже между огромным китом и улиткой. Мощный обитатель океана катает малышку на своем хвосте, знакомя со всеми чудесами мира. А улитка утраивает настоящую спасательную операцию с участием ребят, учителей и пожарных, когда ее большой друг попадает в беду.

«Якари и облако над водой», Дериб и Жоб, издательство «Ламинария», 6+

Комикс о маленьком индейце Якари, ставший классикой и переведенный на многие языки мира. В этой истории мальчик знакомится с океанской белухой, которая загадочным образом попадает в реку, а потом помогает ей вернуться в естественную среду обитания. Книга, пронизанная темами ненасилия и эмпатии, учит детей заботиться о балансе природных сил и искать компромиссы.

«Киты и мы», Индиа Дежарден и Натали Дион, издательство «Ламинария», 6+

Люди и киты живут бок о бок уже много веков. «Киты и мы» — это подробная иллюстрированная летопись нашего сосуществования, написанная нескучным языком и наполненная интересными фактами. Книжка рассказывает о различных видах китов, ареалах их обитания, способах общения с людьми. А еще о том, как человек повлиял на их жизнь и в каких уголках земного шара китов сегодня можно увидеть своими глазами. Книга поступит в продажу осенью 2023 года.

«Книга о китах», Антинори Андреа, издательство «Пешком в историю», 6+

А вы знали, что десятки миллионов лет назад предки китов жили на суше? Именно поэтому современные киты дышат атмосферным воздухом с помощью легких и кормят своих детей молоком. Эти и другие занимательные факты о жизни морских гигантов – в великолепно иллюстрированной книге итальянского детского писателя и художника.

«Кит плывет на север», Анастасия Строкина, издательство «КомпасГид», 7+

Сказка о загадочном зверьке мамору, который плывет через океан на спине огромного кита, чтобы по особым приметам найти «свой» остров и стать его хранителем. Книга знакомит маленьких читателей с океаном, морскими животными и северным народом алеутами, а также учит следовать зову сердца.

«Здравствуй, брат мой Бзоу!», Евгений Рудашевский, издательство «КомпасГид», 12+

Для простых жителей абхазского села дельфин – это «глупая серая рыбинка». Но для семнадцатилетнего Амзу он становится настоящим другом. Однако дружба эта длится недолго – осенью юноша уходит в армию. Добрая и печальная книга, наполненная красками природы Абхазии и ее самобытной культурой.

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