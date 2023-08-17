Что почитать с ребенком в День географа?

18 августа в России отмечают День географа. В 1845 году в этот день Николай I учредил Императорское Русское географическое общество (РГО), одной из важных задач которого стала популяризация географии как науки. Заинтересовать географией ребенка помогут увлекательные иллюстрированные книги. Евгений Шестопалов, учитель географии «Школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова», подготовил подборку изданий, которые подойдут для ребят от шести лет.

«Смотри: Байкал!», Ольга Патрушева, Анна и Варвара Кендель, издательство «Самокат»

Книга-путешествие, проиллюстрированная настоящими знатоками Байкала. Аня Кендель пять месяцев жила на берегу этого уникального озера и прошла на байдарке 400 километров вдоль его западного берега. Издание не только дает энциклопедические знания о Байкале, но и объясняет, как ему помочь из любой точки земного шара.

«Почему вода такая ценная», Анн Олливер, Мож Риманн, издательство «Ламинария»

Иллюстрированная энциклопедия из серии «Отчего и почему?». Простым языком отвечает на бесчисленные детские вопросы, связанные с водой и водной стихией. Также эта книга знакомит с занимательными природными закономерностями, которые важны для понимания процессов, происходящих в атмосфере, животном и растительном мире. С этими знаниями ребята уж точно будут настоящими знатоками на уроках географии!

«А – это Антарктида», Давид Бём, издательство «Ад Маргинем»

Книжка-картинка, открывающая юным читателям тайны самого загадочного и мало изученного ледяного континента. Издание рассказывает об истории изучения Антарктиды, ее климате, флоре и фауне, знаменитых экспедициях к Южному полюсу. Детальные художественные иллюстрации сочетаются в книге с картами и схемами, среди которых есть, к примеру, Антарктида в разрезе.

«Степи. Прерии. Пампасы», Юрий Маслов-Острович, Инга Христич, издательство «Пешком в историю»

Автор издания, писатель-натуралист, эколог, талантливо и со знанием дела рассказывает об исчезающем биоме, представленном в самых разных уголках нашей планеты. В каждом из них ему дали свои названия: в России и Казахстане – это степь, в США – прерия, а в Аргентине – пампасы. Яркие и реалистичные иллюстрации погружают читателя в атмосферу степи, где летом шумит ковыль и золотится рожь, а зимой свищет вьюга.

«А как у вас? Что общего и разного у детей по всему миру», Никола Эдвардс, Андреа Штегмайер, «Манн, Иванов и Фербер»

Что едят на обед в разных странах? Каких домашних животных заводят? В какие игрушки играют? Книга знакомит маленьких читателей с культурой народов мира, рассказывая о повседневной жизни и привычках ровесников. А чтобы наладить отношения со сверстниками было проще, предлагает выучить простые приветствия на разных языках мира.

«Транссиб. Поезд отправляется!», Александра Литвина, Анна Дисницкая, издательство «Самокат»

Книга о путешествии по железнодорожной магистрали «Москва – Владивосток», одной из самых длинных в мире и составляющей 9288 км. Каждая остановка – повод узнать об истории и достопримечательностях населенных пунктов, расположенных вдоль Транссиба. Интересно, что собирать полезную информацию об этих городах и поселках авторам помогали жители.

«Отчего идет дождь и светит солнце?», Софи Фромаже, Патрисия Ляпорт-Мюллер, издательство «Ламинария»

Почему летом мы спасаемся от жаркого солнца, а зимой надеваем перчатки и шапки? Как человек научился предсказывать перемену погоды? Компактная детская энциклопедия из серии «Отчего и почему» составлена для любознательных детей, которые хотят разобраться в повседневных и необычных погодных явлениях: от смены времени суток до глобального потепления. И конечно, это незаменимый помощник для лучшего усвоения школьного материала по многим темам «Окружающего мира» и «Географии».

«Камни, минералы и металлы», Александра Еремичева, Наталья Токарева, «Манн, Иванов и Фербер»

Детская энциклопедия серии «Чевостик» рассказывает, что хранят в себе недра земли. Многие темы, затронутые в книге, встречаются и в школьных учебниках. Однако в энциклопедии они сопровождаются яркими примерами, благодаря которым ребята точно усвоят материал и захотят узнать еще больше об алмазах, малахите и горном хрустале. Порой жаль, что геологии, а точнее, петрографии, науке о минералах, в школьной программе отводится так мало времени.

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