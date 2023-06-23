Что почитать в День мореплавателя?

25 июня во всем мире отмечается День мореплавателя. Руководитель детского издательства «Ламинария» Мария Терехова составила подборку книг, которые познакомят ребят с бесстрашными исследователями и пробудят интерес к морским приключениям.

«Ледокол Борей и корабль в беде», Тээму Лэппяля, издательство «Книжный шкаф»

Приключенческая история о спасении застрявшего во льдах корабля. Книга написана финским капитаном, его опыт позволяет рассказать историю с подробностями, известными только морякам. Достоверность спасательной операции придает динамичность сюжету.

«Якари и морской великан», Дериб и Жоба, издательство «Ламинария»

Серия про Якари, придуманная франко-бельгийским авторским тандемом, – классика европейского комикса. В книге «Якари и морской великан» маленький индеец Якари знакомится с косаткой – одним из самых опасных обитателей Тихого океана. Подружиться с хищником ему помогает способность понимать языки животных.

«Лу Всехнаверх. Безбилетный пассажир», Франсуа Плас, издательство «Компас Гид»

Дядя главного героя книги, непоседливой кошки Лу, – настоящий капитан. Вместе они плавают по морям, помогают тем, кому нужна помощь, и попадают в истории, которые, несомненно, увлекут юного читателя.

«Русалки и легенды», Реми Жиордоно, издательство «Ламинария»

А вы знали, что около Гебридских островов потерпело крушение множество кораблей? Что в водах Минча водятся духи моря, которые вызывают сильные бури? Сборник сказок и преданий о русалках – прекрасных и порою коварных существах, который понравится как детям, так и взрослым.

«Рик Наутилус: SOS из морских глубин», Ульф Бланк, издательство «Ламинария»

Приключенческая история о трех друзьях, один из которых – потомок славного капитана Немо. На борту подводной лодки «Наутилус» ребята отправляются спасать Атлантиду от нашествия морских медуз. Книга поступит в продажу в июле 2023 года.

«Водители фрегатов», Николай Чуковский, издательство «Школьная библиотека»

Классика, после чтения которой чувствуешь брызги морской воды на лице. Книга о путешествиях знаменитых капитанов, которые открывали новые земли в XVIII-XIX веках. Среди них Джеймс Кук, Жан-Франсуа Лаперуз, Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский.

«Как я стал путешественником», Федор Конюхов, издательство «Настя и Никита»

Книга познакомит ребят с нашим великим соотечественником – писателем, художником, священником и, конечно, всемирно известным путешественником Федором Конюховым. Автор рассказывает о своих первых приключениях, в которые он пустился, еще будучи подростком, а также делится знаниями, которые позволили ему спустя много лет совершить кругосветку.

«Васа» выходит в море», Свен Нурквист, издательство «Белая ворона»

Великолепно иллюстрированная книга о самом знаменитом шведском корабле «Васа» – единственном судне XVII века, дошедшем до наших дней.

«Экспедиция «Кон-Тики», Тур Хейердал, издательство «Лабиринт»

Рассказ о невероятном путешествии через Тихий океан, которое знаменитый норвежец совершил на деревянном плоту вместе с пятью другими смельчаками. Занимательное чтение, благодаря которому ребенок на всю жизнь полюбит моря и океаны.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.