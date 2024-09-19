Что скрывает любовь

Молодая испанка Алекс (Аида Фольч) приезжает работать хостес в островном ресторане. Хозяин заведения Макс (Мэтт Диллон) – загадочный и привлекательный американец – сразу завоевывает внимание новой сотрудницы. Знойные летние ночи, красивые пейзажи и греческий колорит опьяняют главную героиню. Размеренный темп жизни Алекс меняется, когда она поддается искушению и заводит роман с Максом. Поглощенные новыми чувствами любовники проводят жаркое лето вместе, но со сменой сезонов меняются и их отношения: жаркую страсть летних отношений убивает зимний холод, и мелодрама превращается в нуарный триллер. Что Макс скрывает о своем прошлом? Сможет ли Алекс преодолеть свои страхи и сомнения и добраться до истины?

В своем новом фильме ветеран испанского кинематографа и лауреат премии «Оскар» Фернандо Труэба («Изящная эпоха») смешивает жанры и ностальгирует о начале 00-х годов ХХI века. Любимица режиссера испанская актриса Аида Фольч («Сальвадор», «Художник и натурщица») и номинант на премию «Оскар» Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек», «Бойцовская рыбка») соединяются в жгучий дуэт под манящую музыку обладателя двух «Сезаров» Збигнева Прайснера («Двойная жизнь Вероники», «Когда мужчина любит женщину»).

Фильм лауреата премии «Оскар» Фернандо Труэба ожидается в российском прокате.